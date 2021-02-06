«Фридом Финанс»: Рынки завершают неделю активным ростом

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Неожиданным позитивом для инвесторов стало то, что Сенат полностью одобрил пакет стимулирующих мер на $1,9 трлн. Сопротивление оппозиции демократам удалось преодолеть нестандартным методом: они добавили один голос вице-президента Харрис, которая имеет сенаторские полномочия. При разделении Сената 50/50 между партиями этого хватило, чтобы принять план Байдена без уступок республиканцам.

Рынки накрыло новой волной роста: ставки доходности по госбумагам США отскочили вверх вплотную к 1,19% впервые с марта 2020 года. Фьючерсы на американские индексы акций растут на 0,5%, пробиваясь к очередному абсолютному максимуму. В Европе рост на основных площадках доходит до 1%. Азия до всех этих событий еще утром демонстрировала подъем до 1,5%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets прирастает на 0,5%.

Нефть тестирует отметку $60, приближаясь к цели на расстояние чуть больше 20 центов. Импульс к росту к концу дня сохраняется. В условиях тотального роста всех активов пятничная сессия вполне может закрыться выше $60 за баррель. Если же этого не случится, то ралли перенесется на первую половину следующей недели – когда появятся новые подробности пакета помощи от демократов.

РТС преодолел планку 1430 пунктов. До конца сессии еще остается время, чтобы попробовать набрать 10-20 пунктов. Однако закрытие, скорее всего, произойдет на текущей отметке. Уровень 1430 служит опорой для рынка на протяжении двух последних месяцев. Учитывая, как сильно РТС поднялся в пятницу (до +2%), следует ожидать снижения либо боковика в понедельник. РТС может торговаться в диапазоне 1400-1430 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет не так выразительно, как долларовый РТС, что объясняется эффектом укрепления рубля: российская валюта сдерживает рост сырьевых активов в национальной валюте. Рынок держится вблизи уровня 3390 и вряд ли далеко от него отклонится в ближайшие часы. С начала следующей недели можем наблюдать осторожный рост в диапазон 3400-3450.

Рынок акций растет по всему спектру отраслей, но лидируют сегодня по динамике бумаги Газпромнефти (+2,6%) и АФК Система (+2,5%). Акции нефтяного сектора растут неравномерно на фоне новостей о планах правительства сократить экспорт в феврале: для исполнения обязательств в рамках соглашения с ОПЕК+, а также для насыщения внутреннего рынка топливом. Не исключено, что Газпромнефть данные меры не коснутся. Акции компании с начала месяца выросли более чем на 6%. Цель 350 рублей (еще +5%), может быть достигнута до конца февраля.

Рубль стремительно растет против базовых валют. Доллар отступил в нижнюю часть диапазона 74,5-75, евро в моменте опускался ниже 89,5. Доллар на минимумах с 22 января, евро – с 21 января. Потенциал снижения, возможно, не исчерпан. До конца сессии пары могут попробовать пробиться ниже локальных минимумов. Закрытие ожидаем по доллару немногим выше 74,5, евро в диапазоне 89,7-90.