«Фридом Финанс»: Ориентир на понедельник – 3330-3425 пунктов по индексу Мосбиржи

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 15.00 мск вырос на 0,45% на фоне роста сырьевых котировок. В лидерах роста «НОВАТЭК», Татнефть, Газпромнефть, «Система», Транснефть, «Роснефть». Также лучше рынка акции «Полюса» благодаря закреплению золота выше $1800 за тройскую унцию. Суд взыскал с АО «НТЭК» (структура «НорНикеля») 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, что почти соответствует требованию Росприроднадзора, при этом участники рынка ожидали снижения объема взыскания. Акции «ГМК НорНикель» в лидерах снижения. Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8% до 86,7 млрд руб. по итогам января, реакция инвесторов близка к нейтральной.



Внешний фон остается позитивным. Основные азиатские индексы кроме Shanghai Comp. завершили сессию в плюсе. Озабоченность по поводу достаточности объема ликвидности в Китае давит на местные рынки. Понижение Народным банком Китая процентных ставок по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО пока не смогло полностью успокоить инвесторов. Ожидание принятия стимулов, предложенных Д. Байденом и вакцинация почти 30 млн человек в США способствуют достижению фьючерсом на американский S&P500 рекордных максимумов, ожидаем тестирование уровня 3900 п. в ходе основных торгов.



Рост нефтяных котировок поддержал и российский рубль. Рублевая стоимость бочки Brent достигла 4500 руб., что будет способствовать укреплению российской валюты по мере притока экспортной выручки в страну. Потенциальное достижение $60 за баррель означает более чем двукратный рост котировок «черного золота» за последние 3 месяца без значительных коррекций за этот период, что дает основания ожидать закрепления на достигнутых уровнях. Санкционные риски начали конкретизироваться, что снизило общую неопределенность, жестких мер со стороны США и ЕС анонсировано не было. Рубль в середине торговой сессии укреплялся к 74,85 руб./$ и 89,64 руб./евро.



В отсутствие значимых новых негативных факторов для рынка и на фоне роста нефтяных цен допускаем продолжение роста отечественных индексов. Ориентир на начало следующей недели для индекса Мосбиржи: 3330-3425 пунктов, прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB: 74-75,50 и 89,3-90,4 соответственно.