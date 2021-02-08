«Фридом Финанс»: Нефть наконец укрепила рубль

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Неделя завершилась ростом. Продолжили коррекцию акции Русолова (-4,15%). Лидерами роста стали акции Ozon (+6,22%). Пара USD/RUB опустилась ниже 75 впервые с конца января на фоне роста цены на нефть почти до $60 за баррель.

Суд удовлетворил претензии к ГМК Норникель (-1,77%). Реакция рынка была негативной: акции компании оказались среди лидеров падения. Однако полагаем, что новость не стала неожиданностью для инвесторов. Компания зарезервировала значительный объем средств на урегулирование экологических претензий. Прибыль ГМК по итогам года может составить $4,59 млрд без учета штрафа. Вероятность удовлетворения иска к компании в полном объеме уже была заложена в котировки. Они не только восстановились одними из первых, но и обновили максимум. Выплата, безусловно, отразится на размере годового дивиденда, но не приведет к его снижению в отношении к EBITDA. Цель на конец года: 26 400 руб.

Сбербанк (+0,53%) нарастил долю на рынке вкладов. Это может объясняться ослаблением интереса к вкладам в целом, но отток происходит преимущественно из других банков, поскольку вкладчики Сбера очень лояльны и консервативны. Средства физических лиц сократились на 2,8%. Вероятнее всего, ЦБ в пятницу сохранит ключевую ставку. Это поможет снизить темпы оттока вкладов из банков. Впрочем, проблема не носит острого характера. Объем средств физлиц в целом (учитываются не только вклады) превышает 25 трлн руб. На 1 января этот объем увеличился почти на 2 трлн руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Операционные результаты за четвертый квартал опубликуют En+ (+0,34%), RusAl (+0,11%), Мать и дитя (-0,75%). Прогноз по паре USD/RUB: 74,00-75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 пунктов.