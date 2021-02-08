ПСБ: Неделя может пройти на позитивной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.

Так, инвесторы продолжают ожидать подвижек по новому плану стимулирования американской экономики, предложенному президентом Байденом. В случае роста шансов на его принятие в неизменном объеме, рынки будут поддержаны активизацией покупок и смогут продолжить восходящую динамику. При этом инвесторы будут оценивать шансы на возможное сокращение объема помощи, что станет сдерживающим фактором для рынков.

Также инвесторы продолжают следить за динамикой распространения коронавируса и вакцинацией. Несмотря на некоторые проблемы с поступлением вакцин в отдельных странах, процесс набирает обороты, что дает инвесторам надежду на скорую победу над пандемией, а значит улучшает их оценки темпов восстановления мировой экономики и поддерживает спрос на рисковые активы. Плюс к этому, некоторое снижение опасений относительно ситуации с коронавирусом в Азии также способствует улучшению настроений на рынках.

Несмотря на достаточно скудный блок важной макроэкономической статистики, публикуемой на предстоящей неделе, выделим данные индексу настроений потребителей Мичиганского университета и индексу потребительских цен в США. Также отметим уход на длинные каникулы в Китае, где с 11 по 17 февраля пройдет празднование Дня весны.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Уверенно растут азиатские площадки, прибавляя в пределах 2%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,4%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 60 долларов, установив максимумы за год.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи на старте торгов преодолеть отметку 3400 пунктов. В ходе дня ожидаем сохранения позитивных настроений в наших бумагах, что позволит рынку закрепиться выше данной отметки. Учитывая же тенденции на мировых рынках, в рамках текущей недели индекс МосБиржи попытается продолжить волну восстановления в рамках диапазона 3400-3500 пунктов по индексу МосБиржи. При этом в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры появится возможность тестирования исторических максимумов. Из бумаг, на наш взгляд, интересными могут быть акции нефтегазовых компаний, ожидаем спроса на акции Сбербанка.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на высокие цены на нефть, подъем рубля будет сдержан разнонаправленной динамикой валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль продолжит движение в районе 74,6 рубля. В дальнейшем ожидаем активизации покупок в национальной валюте, что будет способствовать отступлению доллара. При этом в рамках предстоящей недели, учитывая цены на нефть, мы видим шансы на дальнейшее укрепление рубля, что приведет к закреплению американской валюты в диапазон 73-75 рублей с возможностью тестирования его нижней границы.