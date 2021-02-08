ПСБ: Цены на нефть Brent продолжают расти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Продолжается рост цен на нефть на фоне оптимистичных настроений инвесторов: ближайший фьючерс на Brent пытается закрепиться выше 60 долл./барр. Добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./день Саудовской Аравией в феврале/марте, а также сохранение отпускных цен для Азии неизменными при росте цен для США и Европы, - все это поддерживает рынок нефти и трактуется как сигналы роста спроса на сырье. Сюда же стоит добавить позитивный прогноз ОПЕК о том, что рынок нефти останется дефицитным по предложению весь 2021 г. Мы полагаем, что оптимистичный настрой участников рынка продолжит в ближайшие дни толкать вверх цены на нефть, что обусловит переход в новый диапазон 60-65 долл./барр. Риски роста предложения и проблемы в Европе пока будут игнорироваться.



Екатерина Крылова

Управляющий эксперт

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Департамент стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"