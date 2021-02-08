ИАЦ «Альпари»: Не столько рубль вырос, сколько доллар упал

В пятницу, 5 февраля, рубль позволил себе торжество по поводу побеждённых, хотя бы на один торговый день, доллара США и евро. К закрытию торгов пятницы курс американского доллара расчётами «на завтра» обвалился на 86 коп. (-1,1%), до 74,64 руб., а курс евро упал не так сильно, но тоже прилично, на 39 коп. (-0,43%), до 89,94 руб. Сегодня на открытии торгов рубль может немного подешеветь после бурного роста в пятницу, либо показать разнонаправленную динамику. Мы прогнозируем на 8 февраля сегодня по курсу доллара 74-75 руб., по курсу евро — 89-90,5 руб.Рост курса рубля связан с растущей ценой на нефть, которая в пятницу вплотную подобралась к отметке в $60 за баррель. Также в укреплении рубля немалую роль сыграло падение доллара к мировым резервным валютам: долларовый индекс DXY в пятницу понизился, а курс евро к доллару вырос на 0,73%. В Конгрессе США опять разногласия по размеру пакета государственной поддержки экономики, но демократы нашли способ преодолеть вето оппозиционных республиканцев и намерены всё-таки на этой неделе добиться одобрения предложенного ими пакета стимулирования размером в $1,9 трлн.Визит в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в середине прошлой недели создал дополнительный позитивный фон для рубля. Валютный рынок «прочитал» эту новость как уменьшение санкционной угрозы для России. Однако сделанные на выходных заявления Борреля о том, что против России могут быть введены санкции за нарушение прав человека, могут оказать негативное давление на рубль сегодня.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок в пятницу вырос. Индекс МосБиржи вырос на 0,61% до 3392,73 пункта. Индекс РТС повысился на 2,07% до 1431,76 пунктов. Лидерами роста в пятницу стали акции АФК «Система» (+3,03%), НОВАТЭКа (+2,9%) и «Газпром нефти» (+2,7%). Лидерами снижения оказались акции золотодобытчика «Селигдар» (-2,82%), ММК (-1,76%) и ретейлера «Магнит» (-1,3%). На сегодня наш прогноз по индексу МосБиржи в рамках 3380-3410 пунктов, по индексу РТС – в интервале 1420-1450 пунктов.

Нефть

Цена нефти североморской марки Brent в пятницу выросла на 0,95% до $59,31 за баррель, а цена техасской WTI прибавила 1,1%, подорожав до $56,82 за баррель. Сегодня с утра рост продолжается: баррель Brent вырос в цене на 0,8% до $59,78, а баррель WTI подорожал ещё на 0,88% до $57,32. Сегодня есть хорошие шансы преодолеть важный уровень сопротивления в $60 за баррель, и в этом случае для Brent будет возможно продолжение роста до $63. На сегодня наш прогноз по цене Brent включает $59—61 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»