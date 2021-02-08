ПСБ: Настроение на мировых рынках на утро понедельника позитивные

Ожидаем дальнейшее укрепление рубля, что приведет к закреплению пары доллар/рубль в диапазоне 73-75 рублей

Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи на старте торгов преодолеть отметку 3400 пунктов

На текущей неделе при сохранении нефтяных цен вблизи текущих уровней доходности 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к Норникелю (ПОКУПАТЬ), решил взыскать 146 млрд руб. - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Полагаем, что решение суда окажет краткосрочное негативное влияние на акции Норникеля. Финансовое положение компании остается стабильным, а долгосрочные перспективы перевешивают текущий негатив. Мы по-прежнему считаем акции Норникеля долгосрочно привлекательной инвестицией и рекомендуем бумаги к покупке. Их справедливая стоимость, составляет 28 455 руб./акцию.

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) отчитался за январь 2021 г. по РСБУ - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сбербанк продолжает удерживать прибыль выше докризисных уровней, а маржинальность (NIM) - на уровне декабря 2020 г. (~5,0%), несмотря на дальнейшее исчерпание эффекта от снижения стоимости клиентских пассивов. Прирост комиссионного дохода замедлился до 1,5% г/г за счет снижения кассовых операций, однако ожидаем ускорения роста ЧКД за счет увеличения транзакционной активности клиентов, оборота по брокерским счетам, а также развития экосистемы Сбербанка. Кредитование сезонно замедлилось: портфель ЮЛ сократился на 0,3% (за счет кредитов субъектам РФ), ФЛ – показа прирост на уровне 0,7% за счет торможения ипотеки. Традиционный сезонный отток рублевых средств ФЛ в январе составил 4,6% м/м (в т.ч. -0,6% с депозитов). При этом население сохранило интерес к валюте – прирост валютных пассивов составил 0,2% м/м vs 3,9% в декабре. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, которые имеют потенциал роста к нашему целевому уровню в 351 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»