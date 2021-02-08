Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю. Ozon улетел в космос

За прошедшую неделю, с 1 по 5 февраля, российский фондовый рынок, немного отдохнув, снова вернулся к росту. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 3,53%, до 3392,73 пункта, а индекс РТС повысился даже на 4,7%, до 1431,76 пункта. После речи президента США Джо Байдена о внешней политике и визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля санкционные риски, хотя не ушли с повестки дня, но несколько уменьшились. Рост цен на российские углеводороды добавил позитивного фона рынку акций.

Динамику лучше рынка за неделю показали бумаги интернет-ретейлера Ozon (+16,2%), акции АФК «Система» (+9,5%) и «НОВАТЭКа» (+7%). Лидерами снижения стали бумаги золотодобывающей группы Petropavlovsk (-3,7%), холдинга X5 Retail Group (-3%) и энергокомпании En+ (-2%).

Сенсацией недели стал мощнейший рост АДР интернет-рейтелера Ozon на 16,2%, до 4438 руб. за бумагу. Причины роста точно неясны, финансовые результаты ретейлера за прошедший трудный год ожидаются довольно слабыми. Не исключено, что рост может быть связан с квартальной ребалансировкой индекса MSCI Russia, о результатах которой будет объявлено 9 февраля. На рынке, возможно, ожидают, что после пересмотра состава индекса в него могут быть включены АДР компании Ozon, существенно подорожавшей за последний месяц. Наша целевая цена АДР Ozon в связи с превышением предыдущего таргета повышена на 5%, до 4515 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Бумаги золотодобытчика Petropavlovsk за неделю подешевели на 3,7%, до 28,945 руб. Причины падения на фоне растущего рынка, скорее всего, могли быть связаны со снижением цен на золото за неделю на 2%. Мы рассматриваем это падение как спекулятивное и полагаем, что при восстановлении роста цен на золото котировки этих бумаг также пойдут вверх. Наша целевая цена по бумагам Petropavlovsk составляет 35 руб., рекомендация — «держать».

Мы считаем, что на текущей неделе индекс РТС может провести торги в коридоре 1440-1490 пунктов, а индекс МосБиржи — в пределах 3420-3470 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Ежегодную диспансеризацию проходят 25 млн россиян
16 тысяч жителей Иркутской области привились от коронавируса
За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли девять человек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги