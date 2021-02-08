«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 3400-3460 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Московской биржи сегодня к 14:00 мск вырос на 1,2% при благоприятном внешнем фоне: позитиве на международных торговых площадках и взлете нефтяных котировок в начале торговой сессии. РТС прибавил 1,45%, стремясь закрыть гэп от 22 января. В лидерах роста «М.ВИДЕО», ТГК-2, «TCS», «ВСМПО-АВИСМА», «ПИК», Татнефть, ГАЗПРОМ ао, «Распадская», «РУСАЛ». Группе «ПИК» помогло сообщение о том, что она оказалась на первом месте среди застройщиков по объему ввода жилья в 2020 году (2,3 млн кв. м, +34% год к году). Росту компаний нефтегазового сектора способствовало достижение котировками Brent $60 за баррель.

Нефть после определенной консолидации в пятницу открыла неделю очередным ростом. Котировки в очередной раз достигли годовых максимумов благодаря сохранению добровольного сокращения добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК, например Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале-марте, и сокращению мировых запасов. Считаем, что хотя полноценного восстановления спроса еще не произошло, потребление нефти вернется к уровню 2019 года к концу текущего года. ОПЕК + проявляет бОльшую дисциплину (99% выполнения сделки), чем ожидалось участниками рынка. Важным сигналом дальнейшей динамики станет возможность закрепиться в течение нескольких торговых сессий выше отметки $60/баррель Brent.

Мировые фондовые рынки продолжают рост. Индекс MSCI World на историческом максимуме. Основные бенчмарки, фьючерсы на Nasdaq100 и S&P500 также говорят о том, что основная торговая сессия в США может начаться на рекордных уровнях. Преодоление S&P500 отметки 3900 п. откроет дорогу к достижению 4000 п., что также поддержит и российские индексы.

Конъюнктура фондового и, в частности, сырьевого рынка подтолкнула российский рубль к укреплению. Доллар консолидируется вблизи 74,4 руб./$, евро пробил вниз уровень 89,6 руб./евро. Помимо ралли котировок нефти поводом для роста могло послужить ожидаемое участниками торгов заседание Банка России, которое пройдет в пятницу. Новые ориентиры относительно сроков нормализации денежно-кредитной политики снизят волатильность отечественной валюты.

Ожидаем продолжения позитивной динамики в российских активах. Индекс Мосбиржи после консолидации может продолжить движение к уровню 3500 п. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3400-3460 пунктов, прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB на завтра: 74-75 и 89-90 соответственно.