«Фридом Финанс»: Покупатели сохраняют силу

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:
Сессию 5 февраля американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,39%, до 3887 пунктов, достигнув нового исторического максимума. Dow Jones прибавил 0,30%, NASDAQ вырос на 0,57%. Январская статистика по занятости оказала нейтральное влияние на динамику рынков. Оптимизм в отношении фискальных стимулов оставался повышенным. Сектор сырья и материалов восстанавливался после падения накануне, поэтому продемонстрировал рост на 1,71%.
- Результаты Activision Blizzard (ATVI: +9,6%) оказались выше ожиданий. Лучше других на фоне популярности серии игр Call of Duty выглядел сегмент Activision.
- Активная аудитория соцсети Snapchat (SNAP: +9,1%) достигла 265 млн пользователей, а финансовые результаты превзошли консенсус ожиданий.
- Peloton (PTON: -5,9%) продемонстрировала сильные результаты благодаря спросу на тренажеры для домашнего фитнеса, но менеджмент дал слабый прогноз по EBITDA.
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Обсуждение пакета фискальных стимулов остается в фокусе внимания. Повышаются шансы на то, что конгрессмены примут антикризисный пакет объемом более $1,5 трлн благодаря процедуре «бюджетного примирения». Ранее инвесторы полагали, что первоначальная программа Байдена объемом $1,9 трлн в процессе переговоров сократится вдвое. Повышение ожиданий является фактором поддержки восходящего движения. Сенаторы постепенно сходятся во мнении о том, что прямые выплаты размером $1400 должны получить только американцы со средними и низкими доходами, а также обсуждают вопрос о выплатах объемом $3000 на каждого ребенка в семье. Министр финансов Джанет Йеллен продолжает настаивать на значительных объемах фискального стимулирования. По ее словам, риск высокой инфляции на данный момент является второстепенным, тогда как пакет стимулов может вернуть безработицу к нормальным значениям уже в следующем году.
Мутации коронавируса по-прежнему представляют собой серьезный риск. В Южной Африке приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, так как исследования выявили ее слабую эффективность против местного штамма вируса. Тем не менее факторы поддержки восходящего тренда пока преобладают.
- Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 2,12%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,11%, китайский CSI300 — 1,48%. Европейский EuroStoxx 50 поднимается на 0,4%.
- Аппетит к риску повышенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,19%. Фьючерс на нефть Brent превысил $60. Золото колеблется около $1810.
Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет торги в диапазоне 3860-3905 пунктов.
Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 52 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.
Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил движение к новым историческим максимумам, свидетельствуя о силе покупателей. Индикатор MACD перешел в положительную зону. Ближайшим сопротивлением остается область 3900-3905 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда. Не исключаем краткосрочную консолидацию.
В среду, 10 февраля, отчет представит Coca-Cola (KO). Рынок ожидает снижения EPS на 4,5% г/г, до $0,42. Выручка может снизиться на 5% г/г, до $8,61 млрд. Инвесторы готовятся к очередному спаду продаж, потому что Coca-Cola по-прежнему страдает от ограниченной мобильности потребителей, а также от немногочисленных спортивных мероприятий и концертов. Снижение затрат помогло повысить операционную маржу в прошлом квартале, несмотря на спад продаж. Компания также сокращает количество неэффективных брендов, чтобы сосредоточиться на популярных продуктах, таких как газированная вода и напитки без сахара. Бизнес Coca-Cola больше ориентирован на потребление вне дома, поэтому он выглядит слабее PepsiCo, которая помимо напитков развивает большой сегмент продуктов питания и закусок.
В тот же день, 10 февраля, результаты за четвертый квартал предоставит крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM). Согласно консенсус-прогнозу, выручка вырастет на 17% г/г, до $35,19 млрд, а EPS составит $1,59 против убытка $0,16 в четвертом квартале 2019 года. Ожидаем комментарии менеджмента по продолжению трансформации бизнеса. В ноябре 2020 года компания заявила о планах инвестировать $27 млрд в развитие электрических и автономных автомобилей к 2025 году. Риском на данный момент является сохранение дефицита полупроводниковых чипов. Ранее ближайший конкурент Ford Motors (F) заявил о сокращении производства наиболее прибыльной модели F-150 ввиду нехватки чипов, а в первом квартале 2021 года производство может упасть на 10-20% от запланированных показателей. Вероятно, эта тенденция будет актуальна и для GM.
В четверг, 11 февраля, о квартальных результатах сообщит The Walt Disney (DIS). Выручка, по прогнозам, снизится на 24% г/г, до $15,89 млрд. Консенсус закладывает скорректированный чистый убыток на уровне $0,33 на акцию. Мы считаем данные прогнозы достаточно консервативными. Сегмент парков развлечений и потребтоваров, согласно ожиданиям рынка, продемонстрирует снижение выручки на 60%. Обращаем внимание на то, что аналогичный сегмент у корпорации Comcast, управляющей парками Universal Studios, уже приятно удивил инвесторов. Полагаем, что у Disney тоже есть возможность преподнести сюрприз. Также в фокусе внимания будет статистика по развитию стриминг-направления во главе с сервисом Disney+. Полагаем, что результаты данного сегмента не разочаруют, учитывая высокий спрос на домашние развлечения в конце 2020 года.