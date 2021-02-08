«Фридом Финанс»: Покупатели сохраняют силу

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 5 февраля американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,39%, до 3887 пунктов, достигнув нового исторического максимума. Dow Jones прибавил 0,30%, NASDAQ вырос на 0,57%. Январская статистика по занятости оказала нейтральное влияние на динамику рынков. Оптимизм в отношении фискальных стимулов оставался повышенным. Сектор сырья и материалов восстанавливался после падения накануне, поэтому продемонстрировал рост на 1,71%.

Результаты Activision Blizzard (ATVI: +9,6%) оказались выше ожиданий. Лучше других на фоне популярности серии игр Call of Duty выглядел сегмент Activision.

Активная аудитория соцсети Snapchat (SNAP: +9,1%) достигла 265 млн пользователей, а финансовые результаты превзошли консенсус ожиданий.

Peloton (PTON: -5,9%) продемонстрировала сильные результаты благодаря спросу на тренажеры для домашнего фитнеса, но менеджмент дал слабый прогноз по EBITDA.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Обсуждение пакета фискальных стимулов остается в фокусе внимания. Повышаются шансы на то, что конгрессмены примут антикризисный пакет объемом более $1,5 трлн благодаря процедуре «бюджетного примирения». Ранее инвесторы полагали, что первоначальная программа Байдена объемом $1,9 трлн в процессе переговоров сократится вдвое. Повышение ожиданий является фактором поддержки восходящего движения. Сенаторы постепенно сходятся во мнении о том, что прямые выплаты размером $1400 должны получить только американцы со средними и низкими доходами, а также обсуждают вопрос о выплатах объемом $3000 на каждого ребенка в семье. Министр финансов Джанет Йеллен продолжает настаивать на значительных объемах фискального стимулирования. По ее словам, риск высокой инфляции на данный момент является второстепенным, тогда как пакет стимулов может вернуть безработицу к нормальным значениям уже в следующем году.

Мутации коронавируса по-прежнему представляют собой серьезный риск. В Южной Африке приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, так как исследования выявили ее слабую эффективность против местного штамма вируса. Тем не менее факторы поддержки восходящего тренда пока преобладают.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 2,12%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,11%, китайский CSI300 — 1,48%. Европейский EuroStoxx 50 поднимается на 0,4%.

Аппетит к риску повышенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,19%. Фьючерс на нефть Brent превысил $60. Золото колеблется около $1810.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет торги в диапазоне 3860-3905 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 52 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил движение к новым историческим максимумам, свидетельствуя о силе покупателей. Индикатор MACD перешел в положительную зону. Ближайшим сопротивлением остается область 3900-3905 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда. Не исключаем краткосрочную консолидацию.

В среду, 10 февраля, отчет представит Coca-Cola (KO). Рынок ожидает снижения EPS на 4,5% г/г, до $0,42. Выручка может снизиться на 5% г/г, до $8,61 млрд. Инвесторы готовятся к очередному спаду продаж, потому что Coca-Cola по-прежнему страдает от ограниченной мобильности потребителей, а также от немногочисленных спортивных мероприятий и концертов. Снижение затрат помогло повысить операционную маржу в прошлом квартале, несмотря на спад продаж. Компания также сокращает количество неэффективных брендов, чтобы сосредоточиться на популярных продуктах, таких как газированная вода и напитки без сахара. Бизнес Coca-Cola больше ориентирован на потребление вне дома, поэтому он выглядит слабее PepsiCo, которая помимо напитков развивает большой сегмент продуктов питания и закусок.

В тот же день, 10 февраля, результаты за четвертый квартал предоставит крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM). Согласно консенсус-прогнозу, выручка вырастет на 17% г/г, до $35,19 млрд, а EPS составит $1,59 против убытка $0,16 в четвертом квартале 2019 года. Ожидаем комментарии менеджмента по продолжению трансформации бизнеса. В ноябре 2020 года компания заявила о планах инвестировать $27 млрд в развитие электрических и автономных автомобилей к 2025 году. Риском на данный момент является сохранение дефицита полупроводниковых чипов. Ранее ближайший конкурент Ford Motors (F) заявил о сокращении производства наиболее прибыльной модели F-150 ввиду нехватки чипов, а в первом квартале 2021 года производство может упасть на 10-20% от запланированных показателей. Вероятно, эта тенденция будет актуальна и для GM.

В четверг, 11 февраля, о квартальных результатах сообщит The Walt Disney (DIS). Выручка, по прогнозам, снизится на 24% г/г, до $15,89 млрд. Консенсус закладывает скорректированный чистый убыток на уровне $0,33 на акцию. Мы считаем данные прогнозы достаточно консервативными. Сегмент парков развлечений и потребтоваров, согласно ожиданиям рынка, продемонстрирует снижение выручки на 60%. Обращаем внимание на то, что аналогичный сегмент у корпорации Comcast, управляющей парками Universal Studios, уже приятно удивил инвесторов. Полагаем, что у Disney тоже есть возможность преподнести сюрприз. Также в фокусе внимания будет статистика по развитию стриминг-направления во главе с сервисом Disney+. Полагаем, что результаты данного сегмента не разочаруют, учитывая высокий спрос на домашние развлечения в конце 2020 года.