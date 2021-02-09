ИАЦ «Альпари»: Покупатели все еще активны

На российском рынке акций продолжаются покупки. У инвесторов есть однозначный козырь – отсутствие секторальных антироссийских санкций и ралли в нефти, где сегодня был обновлен пик 12 месяцев на уровне $60,29 за баррель Brent.

Индекс МосБиржи вырос до 3448 пунктов, полностью сломав тем самым границы среднесрочного «боковика» 3350-3400 пунктов. Пока растут котировки акций компаний нефтегазового сектора, рублевый индекс продолжит восхождение вверх с целью на 3450 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1461 пунктов и может встать в границах 1430-1470 пунктов.

Нужно отметить, что ралли в нефти все же смотрится избыточным, учитывая большое количество спорных фундаментальных моментов - от предстоящих каникул в Азии до роста численности буровых в США. Кроме того, фактов, в ожидании которых рынок так энергично скупает нефть, все еще нет: промежуточные результаты повсеместной вакцинации не готовы.

Сегодня в фаворитах спроса акции «М.Видео», где бумага обновила пик на уровне 801,3 руб. и сейчас стоит чуть ниже. Важных корпоративных новостей нет, поэтому тут либо реализуются чьи-то интересы, либо существует фактор, пока скрытый от глаз. Акции могут стабилизироваться в пределах 750-800 руб., если драйвер не будет подтвержден.

Продолжают рост бумаги TCS. Акции все еще стоят в середине бокового торгового канала 2880-3564 руб., но рынок постепенно выкупает предыдущие продажи и явно тянется к 3500 руб.

К вечеру доллар ускорил снижение в паре с рублем и торгуется по 74,30 руб. У рубля есть поддержка сразу с двух сторон: Вашингтон пока не атакуют Москву глобальными санкциями и нефть в хорошем плюсе. Все это обеспечивает рубль как минимум устойчивостью. Увлекаться сильными прогнозами здесь все же не стоит: судя по параметрам импорта, покупательская способность россиян и так плачевная, а курсовые качки здесь только осложнят ситуацию. В моменте у доллара есть шанс снизиться к 74,00 руб., но валюта быстро вернется в диапазон 75-77 руб., как только лишние эмоции уйдут из цен. Евро стоит 89,60 руб., пока балансирует в границах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»