«Фридом Финанс»: Мировые рынки уверенно растут

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Подавляющее большинство торговых площадок сегодня растет. США открылись приростом до 0,7%, обновляя исторически рекорды в основных индексах. В Европе подъем доходит до 1%. Азия сегодня показывала до +2%. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging markets на новом абсолютном пике за всю историю торгов.

Нефть поднялась выше $60 за баррель и в течение дня удерживается преимущественно выше этой планки. Рынок сохраняет импульс для дальнейшего роста котировок в диапазон $60,3-62. Однако основной сценарий на вторник- коррекция ниже $60. Нефть дорожает без перерыва на протяжении 7 сессий подряд. Прежде чем она закрепится в новом для себя диапазоне, весьма вероятна фиксация прибыли и отход от локальных пиков вниз на $1-1,5.

Российский РТС в понедельник подскочил еще на 2%. Это пятая растущая сессия, и некоторый эффект перегрева на рынке присутствует. К концу дня растущий импульс, как и в нефти, не иссяк – движение к росту продолжается. Рынок тестирует планку 1460 пунктов. Во вторник стоит ожидать отход ниже 1450 пунктов – прежде чем растущая динамика снова возобладает.

Индекс Мосбиржи ведет себя более умеренно, чем валютный РТС. Это объясняется падением доллара к рублю. Тем не менее за день позитив не угас, и по большей части рынок держится у верхней границы диапазона 3410-3440. Не исключено, что во вторник ралли продолжится, но уже благодаря слабости рубля. Преобладающий сценарий – консолидация в нижней части коридора 3430-3460 пунктов.

Среди наиболее подвижных бумаг сегодня выделяются акции М.видео (+8,6%). Они растут за день до объявления операционных результатов за 2020 год. Также компания планирует провести «День стратегии» во вторник. Участники рынка полны позитива по этому поводу, возможно, отдельные игроки владеют большей информацией, чем рынок в целом. Локально бумаги выглядят дорогими, и тем не менее во вторник мы можем увидеть повторный скачок вверх. Ближайшая психологическая цель по бумаге – 850 рублей.

Доллар и евро все дальше отступают к своим 2-недельным минимумам по отношению к рублю. Валюта США дошла сверху вниз до 74,15, европейская – до 89,25. Позже обе пары скорректировались выше и продолжили слабо расти. Во вторник можем увидеть подъем доллара обратно к 74,5. Евро способен дойти до 90.