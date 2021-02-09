ПСБ: Инерция к росту мировых рынков сохранится

Аналитики ПСБ полагают, что инерция к росту мировых рынков сегодня сохранится – поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков.



– Ожидаем снижение пары доллар/рубль в район 74 рублей. Сегодня, при поддержке благоприятной внешней конъюнктуры и дальнейшего роста нефтяных котировок, индекс МосБиржи попытается развить рост в направлении исторических максимумов и, по нашему мнению, переместится в зону 3460-3480 пунктов



На фоне роста нефтяных цен мы сохраняем позитивный взгляд на ОФЗ. Если Минфин РФ продолжит тактику размещения нового госдолга в ограниченном объеме, то на текущей неделе при поддержке нефти доходность 10-летних ОФЗ может закрепиться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых



ЛУКОЙЛ (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. снизил добычу нефти на 8,5% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сокращение добычи ЛУКОЙЛом вызвано ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Мы позитивно смотрим на компанию и рассчитываем, что в текущем году она покажет хорошие результаты как на фоне ослабления ограничений ОПЕК+ по добыче, так и ввиду роста цен на нефть.

Газпром (ПОКУПАТЬ) наращивает экспорт - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно смотрим на предварительную статистику по отгрузкам Газпрома за декабрь. Но полагаем, что данные за начало этого года будут еще сильнее в виду аномально холодной зимы в ЕС, заставляющей расходовать газ на отопление повышенными темпами. В целом, для Газпрома ценовая ситуация складывается позитивной. Также отмечаем, что сильной поддержкой выступают и новости по Северному потоку-2: вчера стало известно, что, по планам, укладка труб в водах Дании должна завершиться до конца апреля. Мы рекомендуем покупать акции Газпрома с целевым уровнем в 268 руб.