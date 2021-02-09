ИАЦ «Альпари»: Дорожающая нефть укрепила рубль

В понедельник, 8 февраля, рубль продолжил успешное наступление на доллар и евро. К закрытию торгов в понедельник курс доллара США расчётами «завтра» упал на 36 коп. (-0,49%), до 74,28 руб., а курс евро потерял ещё 38 коп. (-0,43%), снизившись до 89,56 руб. Мы снова ожидаем на сегодня по курсу доллара 74-75 руб., по курсу евро — 89-90 руб.

Цена на нефть Brent в понедельник превысила $60 и приступила к уверенному штурму отметки в $61 за баррель, что положительно повлияло на рубль. А доллар продолжил слабеть по отношению к мировым резервным валютам: долларовый индекс DXY в понедельник опять упал и продолжает снижаться сегодня. Тем временем в Еврокомиссии объявили, что совместно с Европейским центробанком изучают возможности введения цифрового евро, что, видимо, заставило доллар отступить.

На российском рынке позитивный фон, кроме растущей нефти, в понедельник сформировало ещё и подтверждение международным агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом. Тем не менее, угрозы для рубля сохраняются. Речь госсекретаря США Энтони Блинкена, в которой содержались намёки на введение новых санкций против России, а также сохранение жёсткого курса администрации Трампа в отношении Китая, может помешать дальнейшему укреплению рубля, несмотря на рост цены нефти.

Сегодня с открытия торгов рост снова продолжается: Brent прибавляет ещё 0,68%, повышаясь до $60,83 за баррель, а баррель WTI тоже обновляет ценовые максимумы и дорожает на 1,7%, до $58,89. Цены эталонных сортов нефти, таким образом, вышли на уровни докризисного января 2020 года. Цена Brent, если сегодня удержится выше $60 за баррель, далее может вырасти до $63-64 за баррель. Сегодня прогнозируем по цене Brent $60—61,3 за баррель.

По-видимому, основным драйвером роста цен стал рост спроса в Китае, в который, по сообщению Bloomberg, направляются 127 танкеров из разных стран-экспортёров, которые везут в КНР почти 250 млн баррелей нефти. В международной нефтяной корпорации Royal Dutch Shell прокомментировали это событие как факт, подтверждающий существенное возобновление роста спроса на нефть в КНР. Кроме того, начало массовой вакцинации от «ковида» в мире формирует дополнительные ожидания скорого восстановления мировой экономики и, в том числе, повышения спроса на нефть.

Российский фондовый рынок в понедельник продолжил уверенный подъём. Индекс РТС вырос на 2,13%, до 1462,22 пункта. Индекс МосБиржи поднялся на 1,57%, до 3445,9 пункта. По итогам понедельника динамику лучше рынка показали акции ретейлера «М.Видео» (+9,61%), энергокомпании «ТГК-2» (+6,3%) и биотехнологической компании «ИСКЧ» (+5,42%). Рост акций «М.Видео» мог быть связан с тем, что компания сегодня проведёт День инвестора, на котором, вероятно, расскажет о дивидендной политике. Хуже рынка оказались привилегированные акции энергокомпании «Россети Ленэнерго» (-1,51%), депозитарные расписки группы Mail.ru (-1%) и производителя минеральных удобрений «ФосАгро» (-0,8%). Сегодня индекс РТС может провести торги в интервале 1450-1480 пунктов, индекс МосБиржи — в рамках 3440-3470 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»