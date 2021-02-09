ПСБ: Оптимистичные настроения продолжают тянуть вверх цены на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Цены на нефть продолжают расти на фоне общерыночного оптимизма: ближайший фьючерс на Brent торгуется выше 61 долл./барр. Участники рынка закладываются на успех массовой вакцинации, что вкупе со снятием ограничений приведет к росту спроса на энергоносители.

Дополнительной поддержкой выступают надежды на стимулы экономики США. Сегодня в фокусе статистика от API. Ориентир по Brent на сегодня - 60-62 долл./барр.