ПСБ: Оптимистичные настроения продолжают тянуть вверх цены на нефть
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
– Цены на нефть продолжают расти на фоне общерыночного оптимизма: ближайший фьючерс на Brent торгуется выше 61 долл./барр. Участники рынка закладываются на успех массовой вакцинации, что вкупе со снятием ограничений приведет к росту спроса на энергоносители.
Дополнительной поддержкой выступают надежды на стимулы экономики США. Сегодня в фокусе статистика от API. Ориентир по Brent на сегодня - 60-62 долл./барр.
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