ПСБ: Ииндекс МосБиржи переместится в зону 3460-3480 пунктов и попытается развить рост в направлении максимумов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

– Текущую неделю мировые рынки начали позитивно, причем основные американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы, а биржевые индикаторы Европы и индекс развивающихся стран MSCI EM – приблизились к пикам начала года.

Способствовали преобладанию покупок сохранение уверенности в реализации стимулирующей программы в США в анонсированном Дж. Байденом объеме 1,9 трлн долл. после внесения поправок в бюджет, а также исключительно позитивная конъюнктура товарных рынков, складывающаяся перед уходом КНР на «длинные» выходные, стартующие с четверга. Так, выход нефтяных котировок на годовые максимумы способствовал ралли в акциях нефтегазового сектора в ходе торгов в США, заметно опередившего другие ключевые сектора в понедельник.



Дополнительную поддержку оказывают и сообщения об успешном ходе вакцинации в Штатах (уже вакцинировано 33 млн американцев) и общемировая тенденция к торможению темпов заболеваемости Covid-19, а также неплохой ход сезона отчетности и ожидания сильных финансовых результатов ведущих корпораций. В частности, сегодня ночью свою отчетность представят Cisco и Twitter.



По состоянию на утро вторника мировые рынки демонстрируют сдержанно позитивный настрой: азиатские биржевые индексы подрастают, как и цены на нефть и промышленные металлы, однако фьючерсы на американские индексы пока остаются у уровней закрытия предыдущего дня. Мы полагаем, что инерция к росту мировых рынков сохранится в течение дня – поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков в условиях отсутствия явной перегретости. Значимой статистики сегодня не публикуется.



В понедельник индекс и МосБиржи (+1,6) ускорил рост, «рывком» перейдя в середину зоны 3400-3500 пунктов, ведомый активизацией спроса на «голубые фишки» и hi-tech. По итогам основной торговой сессии в лидеры роста вышли акции М.Видео (+9,6%), OZON (+6,9%) QIWI (+5,0%), TCS Group (+4,5%) и «префы» Татнефти (+3,2%). Сегодня, при поддержке благоприятной внешней конъюнктуры и дальнейшего роста нефтяных котировок, индекс МосБиржи попытается развить рост в направлении исторических максимумов и, по нашему мнению, переместится в зону 3460-3480 пунктов. Из внутренних событий отметим представление М.Видео новой стратегии и операционных данных за 4 квартал.