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ПСБ: Рубль продолжит укрепляться на позитивном внешнем фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

– Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Способствовать покупкам в национальной валюте будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел на новые годовые максимумы, поднявшись в район 61 доллара за баррель. Плюс к этому, рубль получит поддержку со стороны сохранения интереса к валютам развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют позитивную динамику.

Учитывая это, ожидаем роста российской валюты в начале сессии, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 74 рублей. В дальнейшем сохранение позитивных настроений на мировых площадках может поспособствовать закреплению американской валюты ниже данной отметки. При этом к концу сессии не исключаем некоторого коррекционного восстановления в долларе на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям. Отметим, что, на наш взгляд, диапазон 73-75 рублей останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.

Напомним, что по итогам понедельника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,5%, отступив до 74,3 рубля, евро потерял 0,4%, закончив торги в районе 89,6 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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