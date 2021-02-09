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ПСБ: Цены рублевых облигаций продолжают восстановительный рост

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

– В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,19% годовых (-1 б.п.). Покупки ОФЗ поддержал рост Brent выше 60 долл за баррель и дорожающий рубль. При позитивной динамике нефтяных цен спрос на ОФЗ сдерживается ростом доходности американского госдолга. Вчера UST-10 обновляли максимум текущего года, проторговывая диапазон 1,15 – 1,20% годовых. Рост доходности долларового бенчмарка оказал умеренное давление на локальные гособлигации развивающихся стран. Вчера суверенные облигации ЮАР, Бразилии, Мексики, Индонезии в местной валюте снижались в цене.

На фоне роста нефтяных цен мы сохраняем позитивный взгляд на ОФЗ. Если Минфин РФ продолжит тактику размещения нового госдолга в ограниченном объеме, то на текущей неделе при поддержке нефти доходность 10-летних ОФЗ может закрепиться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых.

В корпоративном сегменте обращаем внимание на активизацию первичного рынка. Сегодня сбор заявок инвесторов на новые выпуски облигаций проведут Альфа-Банк и ЛК Европлан. Завтра книги собирают Банк Открытие, ХКФ Банк, Ренессанс Кредит, 11 февраля - Самолет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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