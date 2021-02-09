«Фридом Финанс»: Ралли может приостановиться

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 8 февраля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,74%, до 3916 пунктов, Dow Jones вырос на 0,76%, NASDAQ – на 0,57%. Все три индекса обновили исторические максимумы. Увеличивающиеся перспективы принятия крупного пакета мер экономической поддержки в США остаются в фокусе внимания. Сектор энергетики поднялся на 4,17% благодаря продолжающемуся ралли в нефти. Усиление аппетита к риску вызвало коррекцию на 0,78% в защитном секторе коммунальных услуг.

Результаты производителя детских товаров Hasbro (HAS: -4,3%) превзошли ожидания, но менеджмент отметил слабые продажи в праздники.

Palantir (PLTR: +5,9%) анонсировала партнерство с корпорацией IBM (IBM: +1,5%) в области разработки технологических продуктов.

Tesla (TSLA: +1,3%) инвестировала $1,5 млрд в биткоин и объявила, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за электрокары.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Обсуждение пакета фискальных стимулов остается в центре внимания. Принятие законопроекта о государственных расходах в объеме около $1,9 трлн грозит разогнать инфляцию. Об этом предупреждают некоторые эксперты, в частности бывший министр финансов Ларри Саммерс. Инвесторы долгового рынка реагируют на этот риск, поэтому накануне ставка по 30-летним трежерис впервые за год поднялась выше 2%. Увеличение ставок по облигациям может оказать давление на привлекательность фондового рынка, в первую очередь на акции роста, яркими примерами которых являются технологические компании.

Эпидемиологическая ситуация в США продолжает стремительно улучшаться, несмотря на циркуляцию новых штаммов коронавируса. Число госпитализированных снизилось до 80 тыс., первую дозу вакцины получили уже более 10% американцев. Однако риск очередного скачка заболеваемости сохраняется, поэтому CDC пока не рекомендует властям штатов снимать антиковидные ограничения. Полагаем, что ралли на рынке может приостановиться, так как инвесторы уже учли в котировках многие позитивные факторы.

Азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Японский Nikkei прибавил 0,40%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,53%, китайский CSI300 вырос на 2,19%. Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис опустилась до 1,15%. Фьючерс на нефть Brent колеблется у $60. Золото дорожает до $1840.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3880-3920 пунктов.

Сегодня квартальные результаты представит Twitter (TWTR). Ожидается, что выручка сети микроблогов повысится на 17,3%, до $1,182 млрд. Темп роста ускорится по сравнению с третьим кварталом, так как условия на рынке онлайн-рекламы улучшились. Скорректированная EPS, согласно консенсусу, составит $0,29, что на 4 цента выше, чем годом ранее. В фокусе внимания инвесторов будут комментарии менеджмента по поводу дальнейшей монетизации соцсети. Компания планирует диверсифицировать рекламную выручку за счет других источников дохода.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 56 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря началу массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Сессия накануне завершилась у верхней границы тренда, которая все еще представляет собой значительное препятствие. Индекс S&P500 зафиксировал рост шестую сессию подряд, поэтому вполне вероятна краткосрочная консолидация.