Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 9 февраля: 74,2602 руб/доллар США и 89,4019 руб/евро

ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,2602 руб.
  • 1 евро - 89,4019 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,9810 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8505 р. (1,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4831 р. (0,54%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9380 р. (0,81%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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