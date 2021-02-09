Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 февраля: 4 325,3501 руб/1 г золота и 63,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 325,3501 руб.

1 грамм серебра - 63,3400 руб.

1 грамм платины - 2 743,2600 руб.

1 грамм палладия - 5 605,8901 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,0499 р. (0,96%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,64%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,5200 р. (2,07%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,2401 р. (0,15%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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