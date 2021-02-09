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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 февраля: 4 325,3501 руб/1 г золота и 63,3400/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 325,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 743,2600 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 605,8901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,0499 р. (0,96%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,64%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,5200 р. (2,07%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,2401 р. (0,15%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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