«Фридом Финанс»: Волатильность в индексе Мосбиржи снижается

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 13:40 мск снижается на 0,3% после того, как котировки Brent отступили от годовых максимумов. РТС торгуется вблизи уровней закрытия понедельника. В лидерах роста «iQIWI», «САФМАР», «М.Видео», «TCS», «Магнит», АЛРОСА. Росту бумаг «М.Видео» (+3,4%), способствовали результаты продаж за 2020 год, также раскрыты детали новой дивидендной политики. «М.Видео-Эльдорадо» планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% чистой прибыли по МСФО. ГК «Регион» планирует приобрести негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», что позитивно для будущей финансовой отчетности холдинга семьи Гуцериевых.

Росту компаний нефтегазового сектора в начале торговой сессии способствовало достижение котировками Brent нового локального максимума $61,28 за баррель, впрочем, дальнейший «отскок» способствовал коррекции акций «тяжеловесов» индекса Мосбиржи к уровням открытия дня.

Внешний фон нейтральный. Индексы показывают разнонаправленную динамику. Китайский CSI300 (Китай) прибавил более 2%, в то время как европейские индексы вблизи уровней вчерашнего закрытия, немецкий DAX теряет 0,5%. Ралли американских бенчмарков может приостановиться после преодоления S&P500 3900 п.

Конъюнктура сырьевого рынка подтолкнула российский рубль к укреплению. Доллар консолидируется вблизи 74 руб./$, евро в районе 89,5 руб./евро. Помимо ралли котировок нефти поводом для роста могла послужить новость о возможности завершения строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании и переход к заключительному этапу строительства уже в апреле.

Ожидаем консолидации в российских активах. Индекс Мосбиржи снижает волатильность и закрепляется в рамках 3400-3500 п. Ориентир на закрытие дня: 3410-3460 пунктов, прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB на завтра: 73,3-74,4 и 89-90 соответственно.