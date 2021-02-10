Комментарии

ПСБ: Продолжаем считать нефть перекупленной, видим риски роста предложения

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:

– Ближайший фьючерс на нефть Brent остается выше 61 долл./барр. Но импульс к росту постепенно ослабевает. Отметим неплохую статистику от API: запасы сырой нефти снизились на 3,5 млн барр., дистиллятов - на 0,5 млн барр. А запасы бензинов напротив - выросли на 4,8 млн барр.

Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. Основной драйвер крепких цен на нефть сейчас, помимо ожидания стимулов, это ставка на массовую вакцинацию населения, которая обусловит снятие карантинов и способствует увеличению числа поездок, а значит - восстановлению спроса на энергоносители. Тем не менее, мы продолжаем считать нефть перекупленной и выделяем риски роста предложения как высокие. Ориентир на сегодня сохраняем на уровне 60-62 долл./барр. Brent.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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