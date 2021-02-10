ПСБ: Продолжаем считать нефть перекупленной, видим риски роста предложения
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
– Ближайший фьючерс на нефть Brent остается выше 61 долл./барр. Но импульс к росту постепенно ослабевает. Отметим неплохую статистику от API: запасы сырой нефти снизились на 3,5 млн барр., дистиллятов - на 0,5 млн барр. А запасы бензинов напротив - выросли на 4,8 млн барр.
Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. Основной драйвер крепких цен на нефть сейчас, помимо ожидания стимулов, это ставка на массовую вакцинацию населения, которая обусловит снятие карантинов и способствует увеличению числа поездок, а значит - восстановлению спроса на энергоносители. Тем не менее, мы продолжаем считать нефть перекупленной и выделяем риски роста предложения как высокие. Ориентир на сегодня сохраняем на уровне 60-62 долл./барр. Brent.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.