«Фридом Финанс»: В фокусе продажи АЛРОСы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. В числе аутсайдерах остались акции Русснефти (-3,06%). Лидерами роста стали бумаги Qiwi (+4,60%). Пара USD/RUB впервые с 21 января опустилась ниже отметки 74.



М.видео (-1,37%) опубликовало операционные результаты. Выручка существенно превысила прогнозы, составив 504 млрд руб. за год, из них свыше 300 млрд принесли интернет-продажи. Компания будет развивать площадку goods.ru совместно со Сбербанком (-2,61%). Доля М.видео составит лишь 35%, а основную часть дохода, по-видимому, получит инвестор. Тем не менее признаков того, что совместно развиваемая площадка будет давить на собственный бизнес М.видео-Эльдорадо, нет. В конце концов, альянс с сильным игроком лучше острой конкуренции с ним. Для инвесторов хорошей новостью стала дивидендная политика, предусматривающая выплату не менее 100% прибыли при соблюдении комфортных ковенант. Рост продаж в 2021 году может составить 20-30%. Не исключаем дальнейшего роста котировок



АЛРОСА (+0,83%) опубликует данные о продажах за январь. Увеличение продаж в декабре свыше $500 млн обусловлено главным образом долгим застоем рынка, в результате чего реализовался отложенный спрос. Конъюнктура заметно улучшилась. Ожидаем, что объем реализации по итогам текущего квартала окажется в диапазоне $300-350 млн в месяц. При этом цены на алмазы, по нашему мнению, останутся стабильным в течение всего года.



Торговая идея: Роснефть (-1,38%), спек. покупка, цель: 520 руб. Драйвером роста котировки обеспечит ралли в нефти. Достижение Brent уровня $60 за баррель способно стать поводом для достижения акциями предыдущего максимума.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Прогноз по паре USD/RUB: 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.