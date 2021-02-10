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ПСБ: Во вторник на рынке рублевых облигаций преобладали продажи

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

– Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут аукционы Минфина РФ, а также размещение новых облигаций Банка Открытие, ХКФ Банка, Ренессанс Кредит.

Перед еженедельными аукционами Минфина РФ кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 6 б.п. Инвесторы ждут предложение нового госдолга, а также негативно отреагировали на снижение склонности к риску на глобальных рынках. Вчера вместе с российскими гособлигациями снижались цены большинства локальных бондов развивающихся стран. 10-летние облигации Бразилии выросли до 7,73% (+12 б.п.), ЮАР – до 8,57% (+8 б.п.), Индонезии – до 6,18% (+1 б.п.).

Сегодня Минфин РФ планирует разместить три выпуска ОФЗ. Классические облигации с фиксированным купоном серии 26235 (погашение в марте 2031 г.) и 26234 (погашение в июле 2025 г.), а также линкер 52003 с погашением в июле 2030 г. С учетом улучшения рыночной конъюнктуры и предложения более коротких бумаг ожидаем лучших итогов аукционов, чем на прошлой неделе.

Новые выпуски корпоративных облигаций пользуются хорошим спросом у инвесторов за счет более широкой премии к ОФЗ, чем на вторичном рынке. Вчера Альфа-Банк закрыл книгу заявок на 3-летние облигации со ставкой купона 6,20% годовых при первоначальном ориентире 6,25-6,40% годовых. Объеме увеличен с 5 до 12 млрд руб. Европлан закрыл книгу со ставкой купона 7,10% на 3,5 года (дюрация 2,8 г.). Сегодня книги собирают Банк Открытие, ХКФ Банк, Ренессанс Кредит.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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