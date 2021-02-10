«Фридом Финанс»: Нефть пошла на коррекцию

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки отходят от абсолютных пиков, на которые они поднялись накануне. Индексы США на открытии движутся разнонаправлено, Европа тоже без единого тренда. Азиатская сессия утром завершилась преимущественно в зеленой зоне. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets растет, но остается ниже своих абсолютных максимумов.



После достижения нефтью планки $61,3 сегодня днем быстрый рост сменился медленным падением. Сейчас баррель марки Brent держится вблизи $60,5. Дальнейшая динамика будет определяться настроениями инвесторов и прогнозами по восстановлению спроса на топливо. Преобладающий сценарий – попытки вырасти и закрепиться выше $62 в ближайшие 2-3 сессии.



РТС незначительно падает вслед за нефтью. Валютный индикатор российского рынка, поднявшись днем выше 1470 пунктов, впоследствии снизился ближе к 1450 пунктам и к вечеру продолжает попытки пойти еще дальше. Диапазон 1450-1500 пока выглядит вполне равновесным. Рынок может задержаться в нем на ближайшие несколько сессий.



Индекс Мосбиржи падает на 0,5%, оставаясь при этом выше уровней начала недели. Сегодня торги идут в диапазоне 3420-3470 пунктов. Наиболее вероятный сценарий на среду – консолидация у нижней границы коридора 3450-3500 пунктов.



В числе ликвидных бумаг сегодня выделяется Qiwi, которая прибавила за сессию более 5%, а в моменте поднималась на 13,6%. Подъем бумаг начался еще в понедельник и продолжился во вторник днем в отсутствии значимых новостей. Объем сделок по акциям Qiwi с начала недели превышает обычный оборот по ним в 2-4 раза. Основным фактором пониженного спроса на бумаги в последние недели были ограничения со стороны ЦБ на ряд сделок внутри сервиса. Не исключено, что в ближайшие дни станет известно о снятии мер.



В валютной секции продолжает слабый рост российской валюты. Рубль растет против доллара, но преимущественно слабеет против евро – вследствие заметного роста пары EUR/USD на межбанковском рынке. Валюта США по отношению к российской денежной единице сегодня просела ниже 73,9 впервые с 21 января. Позже он поднялся немногим выше 74 рублей, где, вероятно и откроется в среду. Ближайшая достижимая цель по паре USD/RUB находится на отметке 73,5. К ней рынок может прийти уже на следующей сессии.



Евро отыграл вверх 20 копеек, но позднее развернулся и начала сокращать прирост. Евровалюта в среду, скорее всего, будет придерживаться нейтральной динамики, колеблясь в коридоре 89,5-90 рублей.