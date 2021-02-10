ИАЦ «Альпари»: Российский рынок ищет новую идею

К вечеру вторника, 9 февраля, отечественный рынок ценных бумаг потерял идею и скатился в разнонаправленные колебания. Ралли в нефти приостановилось, но коррекция пока не началась, так как те, кто покупал сырье на росте, пока что рассчитывают на еще одну волну подъема и надежды не теряют. С другой стороны, негатива тут не появилось, поэтому с фиксацией прибыли можно и подождать.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3427 пунктов и может временно зависнуть в диапазоне 3420-3450 пунктов. Индекс РТС стабилен около 1457 пунктов, краткосрочный диапазон колебаний заключен в рамки 1450-1470 пунктов.

Акции «М.Видео» продолжают рост на корпоративных новостях об изменении дивидендной политики эмитента. Яркой дивидендной историей на российском рынке стало больше, и это хорошая новость. Бумаги касались сегодня пика на уровне 870 руб., позже откатились к 830 руб. и могут стабилизироваться в пределах 800-850 руб. Дальнейший взрывной рост тут под вопросом.

Бумаги «Магнита» сломали-таки верхнюю границу среднесрочного диапазона 4860-5225 руб. и прошли к 5277 руб. Вероятность захода на 5400 руб. выглядит вполне реальной.

Доллар все еще гуляет вокруг 74,05 руб., но период его слабости, думается, подходит к концу. Рынку нужен повод двинуться куда-либо. Им может стать коррекция в нефти или, наоборот, новый рывок к максимумам, экстра-успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, резкое ослабление бакса на мировом рынке, если демократы сумели бы сжать сроки внедрения новой программы стимулирования, новые санкции Запада против России, не точечные, а секторальные, или сугубо точечные и совсем не страшные. Нужен новый повод шевелиться, потому что в февральском сумраке этого хочется меньше всего, даже такому оптимисту, как доллар. Евро стоит 89,59 руб., актуальным здесь все еще остается коридор 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»