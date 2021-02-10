ПСБ: М.Видео-Эльдорадо представило новую дивидендную политику

Группа "М.Видео-Эльдорадо" приняла во вторник новую дивидендную политику и опубликовала сильные операционные результаты за 4 кв. и весь 2020 г., а также представила стратегию развития до 2025 года. Мы пересмотрели целевой ориентир по бумагам компании и повышаем его до 1029 руб./акцию, что дает 28% потенциал роста от текущей цены.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" приняла сегодня новую дивидендную политику, согласно которой планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО, что отражает фокус компании на распределении капитала в пользу акционеров. В случае, если долговая нагрузка (net debt/EBITDA) на конец последнего отчетного года выше 2х, уровень выплаты дивидендов будет определяться Советом директоров на момент принятия решения.

Новая политика делает систему выплат менее неопределенной и более регулярной. Напомним, что ранее на этапе слияния М.Видео и Эльдорадо значительные средства направлялись на реорганизацию и стабильные выплаты начались только с 2019 года.

Теперь выплаты планируются 2 раза в год, и первые дивиденды по новой политике Группа распределит уже по итогам 2020 года (с учётом промежуточной выплаты в декабре 2020 г. в размере 5,4 млрд руб.). По нашим оценкам, в 2021 г. дивиденд может составить 70-75 руб./акцию, что дает доходность 8-9% (рассчитано по цене закрытия на 9.02.2021).