В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов

В СберБанк Онлайн появилась возможность обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) Сбер Управление Активами. Для этого нужно в разделе «Инвестиции и пенсии» выбрать приобретённый ПИФ, паи которого вы хотите обменять на другие, нажать на кнопку «Обменять» в карточке продукта и следовать инструкциям.

Клиентам больше не нужно погашать паи одного фонда, а затем покупать паи другого при желании сменить стратегию инвестирования. Теперь обмен можно осуществить напрямую в СберБанк Онлайн. Эта операция бесплатна и более выгодна для клиентов: при обмене паёв не возникает дохода, следовательно, не нужно платить налог с полученной прибыли, обязательный при погашении

Игорь Мамонтов

Вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка

Обмен паёв обычно производится в течение трёх рабочих дней. В частности, это связано с тем, что стоимость пая рассчитывается в конце рабочего дня после завершения торгов на российской и иностранных биржах. После этого производится конвертация паёв и их зачисление на счёт клиента.

Ранее пользователям СберБанк Онлайн стала доступна возможность приобрести и погасить паи 18 открытых ПИФов, открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с готовой стратегией, а также вложиться в стратегии доверительного управления от Сбер Управление Активами. Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.

Паевые фонды — это доступный способ вложения денег в ценные бумаги с помощью профессиональных управляющих с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Минимальный порог вложений в ПИФы — 1000 рублей.

При этом вкладывать деньги в ПИФы дистанционно выгоднее, чем в отделениях: при покупке паёв открытых ПИФов в СберБанк Онлайн отменена комиссия за вход (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования.

Подробная информация о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования — во вкладках соответствующих продуктов в СберБанк Онлайн и на сайте Сбер Управление Активами.