ПСБ: Настроения на мировых рынках умеренно позитивные

Настроения на мировых рынках на утро среды вновь можно охарактеризовать, как умеренно позитивные, отмечают аналитики ПСБ:.



– Ожидаем, что пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 73-75 рублей. Cчитаем, что индекс МосБиржи сможет на старте дня отыграть часть потерь вторника и вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов



Перед еженедельными аукционами Минфина РФ кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 6 б.п. С учетом улучшения рыночной конъюнктуры и предложения более коротких бумаг ожидаем лучших итогов аукционов, чем на прошлой неделе

М.Видео-Эльдорадо (ПОКУПАТЬ) представило новую дивполитику и операционные результаты за 4 кв. и 2020 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем потенциал М.Видео-Эльдорадо в долгосрочном периоде с учетом перспективы растущего рынка электроники, и лидирующего положения компании в отрасли, а также с учетом трендов частичного перехода сотрудников компаний на постоянный удаленный формат работы. Новая дивидендная политика отражает фокус компании на распределении капитала в пользу акционеров и делает систему выплат менее неопределенной и более регулярной. По нашим оценкам, в 2021 г. дивиденд может составить 70-75 руб./акцию, что дает доходность 8-9%. Мы пересмотрели целевой ориентир по бумагам Группы и повышаем его до 1029 руб./акцию, что дает 28% потенциал роста от текущей цены. Угрозы превышения ковенанты чистый долг/EBITDA 2х не закладываем.