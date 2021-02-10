ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок во вторник не смог удержать рост из-за обострения санкционной угрозы

Рубль

Вторник, 9 февраля, для российского рубля стал ещё одним днём укрепления к таким сложным «оппонентам», как мировые резервные валюты. К закрытию торгов вторника курс доллара расчётами «на завтра» понизился ещё на 41 коп. (-0,56%), до 73,89 руб., впервые за последние две недели опустившись ниже 74 руб.; а курс евро снизился совсем немного, на 6 коп. (-0,07%), до 89,52 руб.

Доллар США во вторник продолжал ослабляться к мировым резервным валютам на фоне начавшейся в американском Сенате процедуры импичмента уже бывшему президенту Дональду Трампу, и рубль воспользовался этим с большим успехом.

В Международном валютном фонде во вторник высоко оценили меры, принятые российскими властями по борьбе с пандемией коронавируса, что вместе с дорожающей нефтью и ослаблением доллар» создало российской национальной валюте позитивный новостной фон. По прогнозам МВФ, в 2021 году, при условии, что ко второму полугодию текущего года вакцинация от пандемии станет широко доступной россиянам, ВВП нашей страны вырастет не менее, чем на 3%. Также в МВФ неожиданно призвали совет директоров Банка России на ближайшем заседании, назначенном на 12 февраля, снизить ключевую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, так как, по оценкам экспертов МВФ, рост инфляции в России в конце 2020 года и январе 2021 года носит временный характер. Вряд ли в ЦБ РФ прислушаются к мнению экспертов МВФ, тем более, что консенсус российских аналитиков, включая нас, ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне в 4,25%.

Мы ожидаем на сегодня по курсу доллара 73,5-74,7 руб., по курсу евро — 89-90 руб.

Нефть

Во вторник, 9 февраля, рост цен на нефть продолжился, но чуть более сдержанно. Цена нефти марки Brent во вторник выросла на 0,73% до $60,86 за баррель, хотя в течение торгового дня повышалась до $61, а цена техасской нефти WTI - на 0,53%, до $58,19 за баррель. Сегодня с утра цены корректируются вниз: Brent уже дешевеет на 0,25%, снижаясь до $60,71 за баррель, а WTI дешевеет на 0,24%, до $58,05 за баррель.

Министерство энергетики США прогнозирует, что в 2021 году мировой спрос на нефть составит 97,67 млн баррелей в сутки, а мировое предложение – 97,29 млн б/с. Таким образом, в 2021 году мир может столкнуться уже не с избытком, а с дефицитом нефти в размере 380 тыс. б/с. В 2022 году, по оценкам американского Минэнерго, дефицит предложения нефти может увеличиться до 400 тыс. б/с. Ожидания дефицита нефти неудивительны: ведь пандемия коронавируса вместе с беспрецедентным сокращением добычи странами-участницами ОПЕК+, а также с санкциями и эмбарго коллективного Запада против некоторых стран-экспортёров нефти, привела к резкому падению инвестиций в нефтяную отрасль.

Цена Brent сегодня консолидируется в узком коридоре, но потенциал дальнейшего роста у неё пока остаётся. Сегодня прогнозируем по цене Brent $60—61 за баррель.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок во вторник не смог удержать рост из-за обострения санкционной угрозы против России. Индекс МосБиржи упал на 0,55% до 3426,86 пункта. Индекс РТС снизился на 0,3% до 1457,87 пункта. Во вторник на падающем рынке выросли привилегированные акции телекоммуникационной компании «Центральный телеграф» (+5,6%), что могло быть связано с ожиданиями дивидендов; высокотехнологической компании QIWI (+5,2%) и ритейлера «Магнит» (+3,24%). Динамику хуже рынка показали акции энергокомпании «ТГК-2» (-3,5%), Новолипецкого меткомбината (-2,52%) и «Сбербанка» (-2,3%). Сегодня индекс МосБиржи проведёт торги в диапазоне 3420-3450 пунктов, а ожидаемый нами диапазон индекса РТС - снова 1450-1480 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»