ПСБ: Мировые рынки взяли паузу

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– К середине недели импульс к росту на мировых площадках сошел на нет, а инвесторы, в отсутствии новых идей начали частично фиксировать прибыль по длинным позициям, в результате чего рынки перешли в консолидацию у достигнутых уровней. Так, в Европе и США во вторник основные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику.



При этом основные факторы способствуют продолжению роста. Отметим ожидания инвесторами принятия в полном объеме нового пакета помощи американской экономике, размером 1,9 трлн долларов, что должно стимулировать восстановление в США. Плюс к этому, улучшается ситуация с коронавирусом. Так, по данным университета Хопкинса в мире с пика, продемонстрированного в начале года, более чем вдвое снизилась интенсивность появления новых случаев заболевания 315 тысяч по данным на 8 февраля против 858 тысяч 7 января. Данный процесс проходит на фоне интенсификации вакцинации в различных странах, что дает инвесторам надежду на скорую победу над пандемией.



В результате на утро среды настроения на мировых рынках вновь можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии основные индексы демонстрируют подъем. Отдельно отметим рост более чем на 1% китайского рынка – в преддверии длинных каникул в честь празднования китайского нового года инвесторы в стране предпочитают ставить на дальнейшее улучшении ситуации на мировых рынках. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,4%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 61 доллара за баррель. Отметим, что в ходе торгов оказать существенное влияние на настроения инвесторов может публикация статистики по индексу потребительских цен в США.



На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладание покупок в российских акциях. Возвращение цен на нефть выше 61 доллара за баррель во вторник после нашего закрытия и утренний подъем фьючерсов на американские индексы могут поддержать наш рынок, в результате чего индекс МосБиржи сможет на старте дня отыграть часть потерь вторника и вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов. В дальнейшем ожидаем перехода в консолидацию у достигнутых уровней. При этом динамику последних часов определит статистика из США. Из корпоративных событий сегодня выделим публикацию Алросой данных по результатам продаж за январь



На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Высокие цены на нефть продолжат оказывать поддержку национальной валюте. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле. В результате, пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 73-75 рублей. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения роста в рубле. При этом обозначенный коридор останется актуальным для доллара в ближайшие сессии.