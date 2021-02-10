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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 февраля: 4 400,2998 руб/1 г золота и 64,7700/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 400,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,7700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 816,6899 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 602,3999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,9499 р. (1,73%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4300 р. (2,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,4300 р. (2,68%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4901 р. (0,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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