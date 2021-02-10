«Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи удержится выше 3400 п. к закрытию дня

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Российские фондовые индексы к середине торгов постепенно уходят в минус. К 14.00 потери по индексу МосБиржи 0,2%. РТС перешел к росту на 0,15% , Между тем индексу МосБиржи осталось преодолеть 3% до исторического максимума. Внешний фон складывается стабильно, это помогло ограничить продажи на российском рынке, фиксации прибыли на глобальном и российском рынке не произошло после достижения рядом иностранных бенчмарков рекордных уровней, например S&P500 закрепляется выше 3900 п., хотя фьючерс на индекс показывает неоднозначную динамику перед началом американской торговой сессии.

В Азии наблюдались позитивные тенденции. Shanghai Composite продолжил тенденцию роста этой недели (+1,43%). Однако присутствую опасения, что начало празднования Нового года по лунному календарю и закрытие бирж в КНР будет способствовать снижению объема торгов и замедлению роста на азиатских рынках.

Накануне среди «тяжеловесов» индекса Мосбиржи наблюдалась коррекция, "Сбербанк", -2,61%, «Роснефть», -1,7%. Однако среду индекс начал ростом. АЛРОСА лучше рынка. Поддержку оказывает улучшение реализации алмазной продукции. За январь выручка составила $405 млн, на 18% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 6% больше, чем годом ранее. Но общая динамика отражает улучшение тенденции реализации на зарубежных рынках, Китае, США и др. Расписки TCS дорожают к 14.00 мск на 2,1%. Долгосрочно их поддерживает включение бумаг в стандартный индекс MSCI Russia по итогам февральского пересмотра (изменения вступят в силу 26 февраля). В самой компании считают, что попадание в индекс может обеспечить приток пассивных инвестиций в объеме не менее $250 млн. Впрочем, бумаги на МосБирже уже подорожали на 48% с начала года. Достижение исторических максимумов на торгах среды также объясняется запуском программы мотивации менеджмента в объеме 5,35 млн ГДР. Предотвращает коррекцию акций ЛСР изменения в индексе MSCI Russia Small Cap, депозитарные расписки ЛСР были заменены на более ликвидные локальные акции.

Ожидаем вечером данных Росстата по инфляции в РФ и итоги размещения 4-летних и 10-летних ОФЗ с постоянным купоном, также 9-летних облигаций с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Если риторика Банка России в пятницу окажется мягкой, то интерес к размещениям может подскочить.

Цены на нефть вновь штурмуют 13-месячные максимумы, преодолена отметка $61,5 за баррель. Ралли Brent продолжается восьмую торговую сессию подряд, суммарный рост – 11,4%. Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов на 3,5 млн баррелей, а позиции Ирана и США не сблизились, иранская нефть не скоро вернутся на рынок. Это поддерживает дальнейший рост Brent, хотя многие участники рынка полагают, что нефть может начать корректироваться. Конъюнктура сырьевого рынка подтолкнула российский рубль к укреплению. Доллар в моменте достигал 73,72 руб./$, евро 89,38 руб./евро.

Ожидаем, что индекс МосБиржи удержится выше 3400 п. к закрытию дня, сохранив диапазон 3400-3500 п. Прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB на завтра: 73,3-74,4 и 89-90 соответственно.