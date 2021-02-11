«Фридом Финанс»: Сезон отчетов продолжает радовать

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 9 февраля американские фондовые площадки провели в узких диапазонах. Индекс S&P 500 снизился на 0,11%, до 3911 пунктов, Dow Jones потерял символические 0,03%, NASDAQ прибавил 0,14%. Восходящее движение приостановилось ввиду отсутствия новых драйверов. Сектор энергетики скорректировался на 1,52% после ралли накануне. Наиболее сильным выглядел сектор недвижимости, который прибавил 0,47%.

Результаты разработчика игр Take-Two Interactive Software (TTWO: -6,1%) превзошли ожидания, но акции скорректировались из-за отсутствия ясности в графике релизов игр на 2022 финансовый год.

Платформа электронной коммерции Shopify (SHOP: +6,5%) объявила об интеграции метода оплаты Shop Pay в Facebook и Instagram.

Electronic Arts (EA: +2,6%) покупает разработчика мобильных игр Glu Mobile (GLUU: +35%) за денежные средства. Сумма сделки составит $2,1 млрд.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Новостной фон спокойный. Администрация Байдена в понедельник заявила, что пакет фискальных стимулов будет принят, скорее всего, с помощью упрощенной процедуры голосования, требующей лишь большинства голосов демократов для одобрения. Впрочем, это уже было весьма ожидаемым сценарием, так как президент Байден, большинство демократов, а также министр финансов Джанет Йеллен настаивают на значительном объеме антикризисной программы. Данный позитивный фактор продолжает поддерживать покупателей, но в значительной мере он уже учтен в котировках. Остается лишь вопрос о том, какие изменения претерпит законопроект, чтобы его одобрили демократы-центристы.

Квартальные результаты представили более 65% компаний, входящих в S&P 500. Позитивным фактором выступает оптимистичный настрой менеджмента корпораций и повышение консенсус-прогнозов аналитиков по росту EPS за текущий квартал с 15,7% г/г до 21,2% г/г. Ожидания по поводу прибыли за второй квартал также улучшаются. Компании продемонстрировали высокие способности к адаптации, оптимизировав расходы. Кроме того, быстрое восстановление глобального спроса, рост цен на нефть и масштабная господдержка в виде прямых выплат населению играют значительную роль.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,19%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,91%, китайский CSI300 вырос на 2,14%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,16%. Фьючерс на нефть Brent поднимается выше $61. Золото дорожает до $1845.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3890-3930 пунктов.

В эту среду будет опубликован базовый индекс потребительских цен за январь. Ожидается рост на 0,2% м/м после 0,1% м/м в декабре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель способен повыситься на 1,5%. Инфляционное давление по-прежнему остается слабым даже на фоне ультрамягкой денежной политики и фискального стимулирования. Ускорения инфляции можно ждать во второй половине 2021 года.

Сегодня квартальные результаты представит Coca-Cola (KO). Рынок ожидает снижения EPS на 4,5% г/г, до $0,42. Выручка может сократиться на 5% г/г, до $8,61 млрд. Инвесторы готовятся к очередному спаду продаж, так как бизнес остается под давлением из-за ограниченной мобильности потребителей и резкого снижения количества спортивных и культурных массовых мероприятий. Операционная маржинальность будет в фокусе внимания.

За четвертый квартал отчитается также General Motors (GM). Согласно консенсус-прогнозу, выручка автогиганта вырастет на 17% г/г, до $35,19 млрд, а EPS составит $1,59 против убытка $0,16 в четвертом квартале 2019 года. Ожидаем комментарии менеджмента по продолжению трансформации бизнеса. Риском на данный момент выступает сохранение дефицита полупроводниковых чипов, необходимых для производства автомобилей.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 57 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря приближению массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Верхняя граница тренда на уровне 3920 пунктов все еще представляет собой значительное препятствие. После роста индекса S&P 500 на 4% на прошлой неделе вполне вероятна краткосрочная консолидация.