«Фридом Финанс»: Рынок сохраняет позитивный настрой

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

В США основные площадки прибавляют в диапазоне от 0,4% до 0,5%. Европа к вечеру преимущественно торгуется в зеленой зоне. Азия утром закрылась приростом до 1,5%. Интерес к рынкам развивающихся стран со стороны глобальных игроков не спадает: индекс MSCI Emerging markets прибавляет до 0,7%.

Нефть обновляет локальные пики. Сегодня баррель поднялся выше $61,6 по марке Brent. Это девятая с начала февраля положительная сессия. Такого затяжного ралли в нефти не наблюдалось уже целых два года. Коррекция в ближайшие сутки более чем вероятна. Триггером для распродажи может стать макростатистика из США или Европы, в том числе позитивная.

РТС поднимается к концу дня на доли процента и фактически пребывает в боковом тренде. Максимум в течение дня составил 1470 пунктов, после чего рынок потерял импульс к росту. Не исключено, что в четверг уйдем снова ниже 1450.

Индекс Мосбиржи преимущественно слабеет. Это связано по большей части с падением доллара против рубля. Спрос на российские акции остается достаточном уверенным. После двух сессий на снижение стоит ожидать попыток осторожного роста ближе к планке 3450 пунктов.

В числе растущих акций сегодня М.видео (+4,1%), Россети (+2.5%), а также новичок рынка – фонд ETF FMUS (дивидендные акции США). Продукт торгуется только третью сессию и пока демонстрирует повышенную волатильность, обычно не характерную для зарубежных дивидендных бумаг. Что касается остальных бумаг, то они дорожают в отсутствие значимых новостей. Ралли в М.видео связано с недавно обнародованной стратегией, предполагающей рост дивидендов. Россети сохраняют растущий тренд с начала месяца. Ближайшая цель по бумаге – 1,8 рубля (еще +2%). Если удастся ее пройти, возможен рост до 1,85.

Доллар и евро снижаются против рубля на фоне роста нефти. Это шестая подряд позитивная сессия для российской валюты. Доллар откатился до 73,6 и к вечеру не сбавляет стремления уйти еще ниже. Евро держится на минимумах этой недели, не уходя пока ниже 89,3 рубля. На ближайшей сессии стоит ожидать рост обеих пар в пределах 40 и 50 копеек соответственно.