ИАЦ «Альпари»: Рынок понемногу продает

Российский рынок к вечеру среды так и не смог определиться с направлением движения. Индекс МосБиржи консолидируется около 3400 пунктов и может держаться в диапазоне 3400-3435 пунктов. Индекс РТС чуть укрепился и достиг отметки 1450 пунктов, краткосрочный торговый диапазон здесь заключен в рамки 1440-1470 пунктов.

В фаворитах спроса по-прежнему акции «М.Видео». Компания накануне обнародовала свои прогнозы по развитию рынка и презентовала новую дивидендную политику, успокоила и порадовала рынки капитала. Акции эмитента долгое время балансировали в сдержанном «боковике», но, получив подобную поддержку, двинулись к пику на уровне 870 руб. Это было вчера, а сегодня, после легкой коррекции, покупки продолжились. Бумага вполне может двинуться к 850 руб.

Под давлением второй день подряд обращают на себя внимание акции «ПИКа». После подъема к локальным максимумам около 789,1 руб. бумага явно нуждается в коррекции, тем более что фундаментальной поддержки в моменте мало. Снижение способно приостановиться в области 725-730 руб.

Бумаги «Аэрофлота» проседают вторую сессию кряду, акции не поддерживают ни новости о возобновлении полетов авиакомпанией в ряд стран, ни оптимизм Минтранса относительно увеличения пассажиропотока в 1,5 раза в текущем году. Пока пандемия диктует условия игры, никто никуда не полетит. Бумага может спуститься к 68,65 руб., но раз ничего нового не происходит, нет и оснований для более глубоких распродаж.

Доллар США продолжает понемногу отступать в паре с рублем. Доллар вечером в среду торгуется по 73,83 руб. и способен отойти к 73,50 руб. Где-то здесь затаилась толпа желающих купить доллар дешевле, но ей потребуется сигнал. Евро стоит 89,55 руб. и пока оставляет за собой рамки колебаний в пределах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»