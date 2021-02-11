ПСБ: Вновь снижение

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, нашим акция оказывала поддержку ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 0,4%, закрепившись выше 61 доллара за баррель. С другой, продажам способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,6%, а в США после первого часа торгов Dow Jones снизился на символические 0,02%, а S&P500 отступил на 0,2%.

На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи потерял 0,8%, опустившись в район 3400 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ПИКа и Новатэка, упавшие на 3,6% и 2,7% соответственно. Лучше рынка торговались акции М.Видео и Яндекса, рост которых превысил 3%. Отметим, что в начале торгов российский рынок предпринял попытку возобновления роста, однако ухудшение внешней конъюнктуры привело к активизации продаж и продолжению негативной динамики в наших акциях. В результате индекс МосБиржи отступил к нижней границе диапазона 3400-3500 пунктов. На наш взгляд, при текущих ценах на нефть, у рынка есть потенциал для подъема и возвращения к историческим максимумам. Однако рост геополитических рисков может сдержать покупки в российских бумагах.

На валютной секции Московской биржи рубль перешел в консолидацию к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял менее 0,1%, удержав позиции чуть ниже 74 рублей, евро подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 89,6 рубля. Отметим, что поддержку рублю оказывала, как ситуация на рынке энергоносителей, так и улучшение в ходе торгов позиций основных валют развивающихся стран. Однако этого оказалось недостаточно для дальнейшего укрепления национальной валюты. При этом, пара доллар/рубль продолжила движение в нижней половине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, останется актуальным до конца недели. Отметим, что в случае улучшения внешней конъюнктуры сохраняются шансы на тестирование американской валютой его нижней границы.