«Открытие»: Рынок может начать день с коррекции

Андрей Кочетков, PhD, эксперт «Открытие Research»:

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Торги в Азии, по большому счёту, не проводятся в связи с наступающим новым годом по лунному календарю. Однако отметим укрепление AUD и NZD в пределах 0,25% относительно доллара США. Динамика сырьевых контрактов предлагает ожидать слабости от фондовых индексов РФ, а вот динамика сырьевых валют, напротив, предполагает укрепление рубля. Впрочем, в последнее время укрепление рубля происходило лишь за счёт нефти, поэтому разворот котировок «чёрного золота» может негативно сказаться на российской валюте.

Сектор нефти и газа заранее готовился к коррекции нефти

По итогам торгов 10 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,79% до 3399,66 п., а РТС на 0,66% до 1448,31 п. Нефть дорожает девятую сессию подряд, но российский сектор нефти и газа уже ощущает приближение коррекции в активе. По итогам дня он потерял 1,3%. Хуже выступил лишь транспортный сектор с потерями 1,54%. В плюсе завершил день лишь сектор энергетики (+0,01%). Примечательно, что на американском рынке сектор энергетики, который является аналогом сектора нефти и газа, показал рост на 1,84%. За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США упали на 6,64 млн бар., что превысило сокращение в отчёте API. Тем не менее столь продолжительную полосу роста нефть демонстрировала два года назад, то есть событие является довольно редким, а заканчивается неизбежным откатом. Условия для такого отката имеются, так как в Европе сохраняются карантинные меры, и они могут быть даже продлены из-за медленных темпов вакцинации.

В отдельных бумагах на российском рынке отражались корпоративные события. «Яндекс» (+3,18%) планирует запустить услугу Yandex Pay, которая может быть востребована различными бизнесами. Информация об этом позволила компенсировать негативный эффект от снижения доли «Яндекс» в индексе MSCI Russia. Расписки TCS Group подорожали на 1,98%, так как они были включены в стандартный индекс MSCI Russia по итогам февральского пересмотра. На рынке полагают, что это принесёт инвестиции в бумагу на уровне до $200 млн из пассивных фондов. Также в пятёрке лидеров индекса МосБиржи оказались расписки OZON Holdings (+1,91%), в которых также отыгрывается идея будущего включения в MSCI Russia. В списке аутсайдеров индекса МосБиржи – «ПИК» (-3,46%), «НОВАТЭК» (-2,7%), «Аэрофлот» (-2,59%), iQIWI (-2,57%) и HeadHunter. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 88,964 млрд рублей.

Рубль продолжают сдерживать внешнеполитические риски и низкий инвестиционный спрос нерезидентов

Реакция рубля на дорожающую нефть и слабеющий доллар была минимальной. Вероятно, что рынок продолжает реагировать на заявления главного дипломата Евросоюза о необходимости принять определяющее решение в отношении РФ. Реальный бизнес в Европе давно против каких-либо рестрикций в отношениях с РФ, но политика подобного отношения к России формируется не только в Брюсселе. Однако отвлечёмся от сфер высоких и вернёмся на землю. Минфин РФ пока не может похвастаться на большой внешний спрос на рынке ОФЗ, но внутренний, похоже, всё-таки присутствует. В среду, 10 февраля, было проведено три аукциона. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года. Объём размещения составил 28,846 млрд рублей по номиналу при спросе 47,656 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,47%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 16,206 млрд рублей по номиналу при спросе 73,687 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,69%. На третьем аукционе были размещены ОФЗ-Ин 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме 4,346 млрд рублей по номиналу при спросе 14,564 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,49%. Стоит отметить, что подобные объёмы спроса на ОФЗ с постоянным доходом давно не наблюдались. Возможно, что на рынке постепенно начинают верить в то, что пик инфляции будет пройден в ближайшее время и начнётся её замедление. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,08% до 73,945, а евро на 0,09% до 89,60.

Председатель ФРС оценивает реальную безработицу в США на уровне около 10%

Американские торги завершились разнонаправленным движением индексов. DJIA обновил исторический максимум, а вот NASDAQ и S&P 500 закрыли сессию в минусе. Базовый индекс потребительских цен замедлил свой рост в январе до 1,4% при ожиданиях снижения лишь до 1,4%. Общий индекс потребительских цен, напротив, вырос до 1,4% с 1,3% в декабре. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступал в рамках экономического клуба Нью-Йорка. По его словам, рынок труда находится далеко от того состояния, в котором должен, а падение безработицы до 6,3% не должно вводить в заблуждение. Реальный уровень безработицы находится ближе к 10%. Поэтому понадобится долгосрочная терпеливая монетарная поддержка. Он вновь подчеркнул, что в прежние времена ФРС заранее начинала повышать ставку, когда достигался уровень максимальной занятости, но на сей раз регулятор проявит терпение и не будет этого делать. Джером Пауэлл также отметил, что усилий ФРС недостаточно и потребуются шаги как от правительства, так и от частного сектора. Администрация президента воспринимает слова председателя ФРС в качестве сигнала к действию. В среду продолжились переговоры с представителями бизнеса по поводу стимулирующего пакета. По информации CNBC, в переговорном процессе задействованы руководители General Motors, American Airlines, а также представители Торговой палаты США. Пока ответственные чиновники и менеджеры переговариваются, рынок переваривает корпоративные события. General Motors (-2,12%) предупреждает, что дефицит микросхем может существенно сказаться на прибыли в текущем году. Twitter (+13,16%) заявляет, что база пользователей продолжила демонстрировать сильный рост даже после блокировки аккаунта Дональда Трампа. Также отметим, что в фаворитах дня были акции производителей каннабиса на фоне очередных обсуждений частных инвесторов по поводу дальнейшей легализации при администрации Джо Байдена. Поток отчётности продолжается, но о нём можно сказать то, что уже отчиталось около 60% компаний и в 83% случаев их прибыль превосходит ожидания Wall Street. По итогам дня:

DJIA - 31437,80 п. (+0,20%),

S&P 500 - 3909,88 п. (-0,03%),

NASDAQ - 13972,53 (-0,25%).

Азия встречает новый год

Азиатские торги проходили весьма тихо, поскольку не работали основные рынки, включая японский, южнокорейский, тайваньский и китайский. Торги в Гонконге и Сингапуре завершились в рамках укороченного дня перед новогодними праздниками по лунному календарю. Австралийский S&P/ASX 200 торговался в минусе, реагируя на снижение котировок нефти. Индекс доллара незначительно повышался, но оставался ниже уровня 90,40 пунктов. Более сильные изменения происходят в доходностях казначейских обязательств США. По 10-летним бумагам она упала на 3 базисных пункта до 1,13%. Подобная динамика может говорить о возвращении капитала в защитные инструменты. По итогам укороченного дня:

Hang Seng - 30173,57 п. (+0,45%),

FTSE Straits Times - 2925,48 п. (-0,01%).

Вероятность коррекции в нефти начала реализовываться

После девяти сессий роста нефть встречает новый день в минусе. Столь длительная полоса повышения наблюдалась последний раз в конце декабря 2018 и начале января 2019 годов. Конечно, рост возник не на пустом месте. Запасы в США сокращались три недели подряд. С 1 февраля Саудовская Аравия добровольно сократила добычу ещё на 1 млн бар. в сутки сверх того, что предписывают обязательства в рамках соглашения OPEC+. На рынке сохраняется жёсткая структура бэквордации. Поставки в апреле текущего года на $1,2 дороже июльских, на $2,6 дороже октябрьских и на $4,4 дороже поставок в апреле будущего года. Такая структура не способствует наращиванию непроизводственных запасов для продажи в будущем. Соответственно, состояние текущего рынка можно обозначить в терминах лёгкого дефицита предложения. Тем не менее рост в течение девяти сессий создал ситуацию сильной перекупленности на графике Brent, что делает актуальным коррекцию или консолидацию. К 8:50 мск:

Brent - $61,13 (-0,55%),

WTI - $58,35 (-0,56%),

Золото - $1837,1 (-0,30%),

Медь - $8293,82 (-0,28%),

Никель - $18640 (-0,14%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

В 10:00 мск - уточнение оптовых цен Германии за январь;

В 12:00 мск – ежемесячный отчёт МЭА;

В 13:00 мск – прогнозы Еврокомиссии по ЕС;

В 15:00 мск – ежемесячный отчёт OPEC;

В 16:00 мск – международные резервы ЦБ РФ;

В 16:30 мск – первичные обращения за пособием по безработице;

В 19:00 мск – отчёт ФРС по денежно-кредитной политике;

В 22:00 мск – исполнение федерального бюджета США.