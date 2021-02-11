Комментарии

ПСБ: В середине недели развитые рынки перешли к консолидации

В середине недели развитые рынки перешли к консолидации на фоне скудности новостного фона и отсутствии сюрпризов в речи главы ФРС Дж. Пауэлла

Ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль чуть ниже 74 рублей

Считаем, что индекс МосБиржи перейдет к консолидации в районе 3400 пунктов

Сегодня при сохранении аппетита к риску ЕМ рублевые облигации могут попытаться отыграть часть вчерашних потерь

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в январе увеличила продажи на 6% г/г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основным фактором выступило улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта (Китай и США) в условиях отсутствия избыточных запасов. Мы ждем, что фактор восстановления запасов будет способствовать росту продаж компании в первом полугодии.

Газпром (ПОКУПАТЬ) изменил прогноз экспортной цены газа на 2021 год - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Повышение прогноза по средним экспортным ценам закономерно в условиях текущей сурой зимы и повышенного спроса. Мы также рассчитываем на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке газа, полагая, что средние цены в этом году составят 240 долл./тыс.куб.м. Акции Газпрома оцениваем как привлекательные для инвестирования: наша целевая цена – 268 руб.


1B381199 1B769123
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Пригород будущего. Как «Хрустальный» строит мини-город на Байкальском тракте
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги