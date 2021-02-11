ПСБ: В середине недели развитые рынки перешли к консолидации

В середине недели развитые рынки перешли к консолидации на фоне скудности новостного фона и отсутствии сюрпризов в речи главы ФРС Дж. Пауэлла



Ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль чуть ниже 74 рублей



Считаем, что индекс МосБиржи перейдет к консолидации в районе 3400 пунктов



Сегодня при сохранении аппетита к риску ЕМ рублевые облигации могут попытаться отыграть часть вчерашних потерь

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в январе увеличила продажи на 6% г/г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основным фактором выступило улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта (Китай и США) в условиях отсутствия избыточных запасов. Мы ждем, что фактор восстановления запасов будет способствовать росту продаж компании в первом полугодии.

Газпром (ПОКУПАТЬ) изменил прогноз экспортной цены газа на 2021 год - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Повышение прогноза по средним экспортным ценам закономерно в условиях текущей сурой зимы и повышенного спроса. Мы также рассчитываем на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке газа, полагая, что средние цены в этом году составят 240 долл./тыс.куб.м. Акции Газпрома оцениваем как привлекательные для инвестирования: наша целевая цена – 268 руб.