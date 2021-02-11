ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может перейти к проторговке района 3400 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



В середине недели развитые рынки перешли к консолидации на фоне скудности новостного фона и отсутствии сюрпризов в речи главы ФРС Дж. Пауэлла. Так, в Европе ключевые индексы умеренно снизились, а американские биржевые индикаторы показали разнонаправленную динамику – смог прибавить лишь промышленный Dow Jones IA (+0,2%), поддержанный ростом акций нефтегазового сектора. А вот технологический NASDAQ Composite (-0,3%) откатился от достигнутых максимумов, несмотря на позитивные новости от Twitter (+13%), - инвесторы предпочли начать частично зафиксировать прибыль по ряду «фишек» hi-tech и потребительского сегмента.



Из экономических публикаций отметим выход данных по потребительской инфляции в США за январь, темпы которой оказались чуть ниже ожиданий, указывая на сохраняющуюся вялость инфляционных процессов (общий ИПЦ вырос на 1,4% г/г, усилив рост с 1,3% г/г в декабре, базовый показатель, без учета волатильных топлива и продовольствия, прибавил 1,4% г/г, напротив, замедлив рост с 1,6% г/г месяцем ранее).



В целом можно констатировать, что рынки испытывают дефицит новостных поводов.



По состоянию на утро четверга поддерживающей, правда, весьма слабой, новостью выступают состоявшиеся первые личные телефонные контакты президента США Дж. Байдена и главы КНР Си Цзянпина, в ходе которых китайский лидер призвал к сотрудничеству и поиску компромиссов: вряд ли американская политика претерпит принципиальные изменения, несмотря на смену президента. Сегодня начинаются «длинные» выходные в КНР и Корее, связанные с наступлением Лунного Нового Года, что способствует умеренному давлению на товарные активы. Закрыты и японские биржи. Поэтому торговая активность на азиатских рынках невысока, обусловливая слабость отклонений основных индексов (Индия – слабо растет, Австралия - снижается). Нейтральную динамику показывают фьючерсы на американские индексы. Мы полагаем, что на мировых рынках в течение дня продолжит царить безыдейность.



Вчера индекс МосБиржи вновь находился под давлением, потеряв 0,8% и откатившись к отметке 3400 пунктов. Ввиду ухудшения внешнего фона участники рынка предпочли начать фиксировать прибыль по бумагам «весовых» секторов, что вывело в аутсайдеры акции Газпрома (-2,0%), НОВАТЭК (-2,2%), ЛУКОЙЛА (-1,8%) и МосБиржи (-2,0%). Также заметно откатился и перегретый ПИК (-2,5%). В лидерах роста были лишь бумаги, поддержанные новостями: М.Видео (+4,1%), продолжившее отыгрывать новую Стратегию и див.политику, TCS (+3,5%), на новостях по включению в MSCI Russia, и Яндекс (+3.1%). Российский фондовый рынок смотрится весьма уязвимо, однако стабилизация внешнего фона и нахождение котировок Brent выше 61 долл./барр., по нашему мнению, могут способствовать сегодня ослаблению коррекционных настроений. Мы ждем, что в четверг индекс МосБиржи перейдет к консолидации в районе 3400 пунктов. Из корпоративных событий четверга выделим публикацию НЛМК финансовых результатов.