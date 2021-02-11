Комментарии

ПСБ: Cчитаем Brent сильно перекупленной Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– На сегодняшнее утро цены на нефть Brent находятся под давлением. Импульс к росту постепенно исчерпывает себя, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль после 9 сессий подряд роста. Кроме того, столь высокие цены на нефть ставят под вопрос дальнейшее добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией, да и сами страны ОПЕК+ на встрече в марте могут пересмотреть квоты. Статистика от Минэнерго США вышла схожей с API: запасы сырой нефти сократились на 6,6 млн барр., минимумы с марта 2020 г., запасы дистиллятов упали на 1,7 млн барр. Запасы бензинов выросли на 4,3 млн барр. Спрос на топливо остался на 10% ниже прошлогоднего уровня. Мы считаем Brent сильно перекупленной, опасаемся рисков роста предложения. На сегодня ориентир - 60-61 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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