ИАЦ «Альпари»: Укрепление рубля приостановилось

В среду, 10 февраля, бурный рост российской национальной валюты к доллару и евро немного приостановился, вероятно, из-за угрозы новых санкций ЕС против России. К закрытию торгов в среду курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» немного подрос, но всего на 4 коп. (+0,06%), до 73,93 руб., а курс евро также незначительно вырос, на 8 коп. (+0,09%), до 89,6 руб.

Глава ФРС США Джером Пауэлл в ходе вчерашнего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка заявил, что реальная ситуация в экономике США может быть ещё сложнее, чем показывает официальная статистика. Так, в ФРС считают, что реальный уровень безработицы в США намного превышает и без того рекордные официальные 6,3% трудоспособного населения, на самом деле составляя примерно 10%. А это может означать кризис платежеспособного спроса в стране, возможное снижение розничных продаж. По мнению Пауэлла, сегодня не время «фокусироваться» на проблемах с огромным госдолгом США, нужно решать более актуальные для экономики задачи и прежде всего создавать новые рабочие места.

Валютный рынок озадачился: после выступления Пауэлла долларовый индекс DXY топчется на месте, а евро подрастает к доллару, но очень незначительно. Наш прогноз на сегодня по курсу доллара 73,5-74,5 руб., по курсу евро — 89-90,5 руб.

Нефть

В среду, 10 февраля, динамика цен эталонных марок нефти была разнонаправленной, но при этом одинаково вялой. Так, если цена смеси Brent в среду немного понизилась — на 0,03% до $60,84 за баррель, то цена техасской WTI, наоборот, незначительно выросла — на 0,03%, до $58,21 за баррель. Сегодня с утра цены вяло и неохотно пытаются расти: Brent повышается всего на 0,03%, до $60,86 за баррель, а WTI — на 0,05%, до $58,24 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю рекордно упали – сразу на 6,644 млн баррелей, хотя рынок ожидал их роста на 985 тыс. баррелей. Однако рынок отреагировал в среду на обвал товарных запасов достаточно вяло. Вероятно, рынок поверг в небольшое уныние прогноз министерства нефти Ирана о том, что на мартовской встрече министры стран-участниц ОПЕК+ сохранят те же условия по сокращению добычи нефти, которые действуют в феврале, и никаких сенсаций ожидать не следует.

Цена Brent в ближайшие дни может колебаться в довольно узком коридоре в $58-62 за баррель. На сегодня мы снова ждём по цене Brent $60-61 за баррель.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок в среду продолжил снижение, причиной, скорее всего, стала всё та же угроза новых санкций против России, которые министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 22 февраля. Индекс РТС снизился в среду на 0,66% до 1448,31 пункта. Индекс МосБиржи упал на 0,79% до 3399,66 пункта.

На фоне падения рынка выросли акции ретейлера «М.Видео» (+4,14%), что связано с объявлением компании о новой дивидендной политике. Депозитарные расписки банка «Тинькофф» показали рост (+2,95%) после объявления о включении бумаг в индекс MSCI Russia. «Яндекс» также прибавил (+2,93%). Сильнее остального рынка упали акции строительной группы «ПИК» (-3,65%), группы HeadHunter (-2,84%). Продолжили падать акции энергокомпании «ТГК-2» (-2,3%).

Сегодня индекс МосБиржи может проторговаться в диапазоне 3390-3420 пунктов, а индекс РТС – показать колебания в интервале 1440-1470 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»