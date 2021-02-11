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ПСБ: Премия Минфина РФ на аукционах по размещению нового госдолга способствовала смещению вверх доходности рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Рост Brent выше 61 долл за баррель вместе с усилением оптимизма относительно успешной вакцинации населения и ожиданиями скорого принятия нового пакета бюджетных стимулов США обеспечили повышение спроса на облигации развивающихся стран. Вчера гособлигации Бразилии, ЮАР, Индии, Индонезии, Колумбии, Турции умеренно подросли в цене. Несмотря на внешний позитив рублевые облигации в среду торговались в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 5 б.п., до 6,30% годовых.

Давление на рынок оказало размещение новых выпусков ОФЗ с солидной премией к вторичному рынку. На первом аукционе Минфин продал 10-летний классический выпуск ОФЗ-ПД 26235 на 28,8 млрд рублей с премией к закрытию вторника 13 б.п. Размещение ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г. прошло в объеме 16,2 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,70% годовых и премией 9 б.п. Заявки на инфляционные ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. были удовлетворены на 4,35 млрд руб. с реальной доходностью по цене отсечения 2,51% и премией 3 б.п.

Сегодня при сохранении аппетита к риску ЕМ рублевые облигации могут попытаться отыграть часть вчерашних потерь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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