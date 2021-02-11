ПСБ: Рубль начнет день с консолидации

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Фактором давления на национальную валюту может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется, однако удерживает позиции выше 61 доллара за баррель. При этом динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра умеренно укрепляются, поддержит рубль. На наш взгляд, на старте торгов внешнего фона будет недостаточно для существенного направленного движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Учитывая это ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль чуть ниже 74 рублей. В дальнейшем, в случае сохранения коррекционных настроений в ценах на нефть, американская валюта попытается подняться выше данной отметки. При этом, на горизонте ближайших сессий ожидаем удержание долларом позиций в диапазоне 73-74 рублей.



Напомним, что по итогам среды рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро подтянулись на 0,1%, закрывшись в районе 73,9 и 89,6 рубля соответственно.