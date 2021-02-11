«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 3370-3350 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Российский рынок акций к 13.00 в плюсе по индексу РТС, 0,4%, индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%. Черкизово показывает опережающую динамику, рост – более 6% к уровню закрытия вчерашнего дня. Фактор поддержки – дивиденды, совет директоров рекомендовал выплату 134 руб. на обыкновенную акцию за 2020 г. Отчитался НЛМК, EBITDA за 4 квартал – +54% кв/кв, что лучше ожиданий, показатель вырос до $890 млн. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 7,25 руб. на бумагу за 4 квартал, за весь 2020 год дивиденды составят 21,64 рубля на акцию. «Интер РАО» сообщила о том, что выработка электроэнергии сократилась на 18,5%. Чистая прибыль сократилась на 8,8% до 19,9 млрд руб.

Азиатские биржи снижают активность в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю. Материковые биржи Китая, Южной Кореи, Тайваня были закрыты. В то же время Гонконгская биржа продолжила работу. Биржи Европы, фьючерсы на американские индексы показывают смешанную динамику. Brent накануне достигла рекордного максимума $61,71 за баррель мартовского фьючерса на Мосбирже. Отступление от него на 50 центов сохраняет комфортные для российских активов уровни. В то же время перекупленность нефти по осцилляторам остается фактором риска для рубля.

Размещение ОФЗ накануне прошло более скромно, чем на аукционах по второй половине прошлого года. Минфин разместил бумаги почти на 50 млрд руб., но ведомству пришлось предложить значительную премию. Для 10-летних бумаг она составила около 15 б.п., при размещении 4-летних бумаг – около 10 б.п. В преддверии заседания ЦБ рыночная стоимость государственных долговых бумаг остается стабильной. При размещении 6-летних евробондов «Газпрома» спрос превысил предложение примерно в 2 раза.

Рубль остается ниже 74 руб./$ и 89,5 руб./евро. Внутренние факторы не способны сегодня оказать заметное влияние на рубль. Если внешний фон будет оставаться спокойным, то продолжится консолидация в рамках 73,5-74 руб./$ и 89-89,7 руб./евро. По нашим прогнозам, торги завершатся в диапазоне 3370-3350 пунктов по индексу Мосбиржи.