Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 февраля: 4 377,1099 руб/1 г золота и 65,6200/1 г серебра ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 377,1099 руб.

1 грамм серебра - 65,6200 руб.

1 грамм платины - 2 884,9099 руб.

1 грамм палладия - 5 579,8701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1898 р. (0,53%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (1,31%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,2201 р. (2,42%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5299 р. (0,40%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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