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ПСБ: МЭА выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где скорректировало прогноз на 2021 год

Ожидается, что рост спроса составит 5,4 млн барр./день – оценка в очередной раз понижена из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса в мире.

5 месяц подряд МЭА переоценивает спрос на нефть на 2020-2021 гг. и каждый раз – в худшую сторону. В сегодняшнем обзоре агентство МЭА снизило прогноз на 100 тыс. барр./день – до 5,4 млн барр./день. Всего спрос составит, по их оценкам, 96,4 млн барр./день против 91 млн барр./день в 2020 г. (+6% г/г).

В отчете МЭА пишет, что баланс на рынке нефти остается хрупким в начале 2021 г., так как меры по сдерживанию распространения коронавируса с его новыми штаммами сказываются на восстановлении мирового спроса на нефть. Возобновление карантинов, строгие ограничения в мобильности населения и довольно медленное разворачивание вакцинной кампании в Европе отложили ожидаемое восстановление до второй половины года.

Прогнозы МЭА перекликаются с нашими: мы  2021 г. ждем восстановления на 6,4% г/г, до 97 млн барр./день, но отмечаем, что этот уровень все равно будет на 4% ниже доковидного 2019 г. Прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть в значительной степени зависят от прогресса в распространении и применении вакцин, а также от ослабления ограничений на поездки в основных экономиках мира.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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