«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут открытия экономики

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 10 февраля американские фондовые площадки завершили без значительных изменений. Индекс S&P 500 снизился на символические 0,03%, до 3910 пунктов, Dow Jones прибавил 0,20%, NASDAQ потерял 0,25%. В течение дня потери по S&P 500 достигали 0,6%, но его слабость оказалась временной. Новые драйверы движения отсутствовали, однако оптимизм в отношении фискальных стимулов оставался повышенным. Сектор циклических потребтоваров выглядел заметно слабее рынка (-0,94%) из-за акций Tesla, которые упали на 5,25%.

Результаты Twitter (TWTR: +13,2%) превзошли консенсус по выручке и EBITDA, но прирост аудитории оказался хуже ожиданий.

Сервис такси Lyft (LYFT: +4,8%) продемонстрировал квартальную выручку выше ожиданий. Компания заявила, что способна выйти в прибыль в третьем квартале.

Операционная прибыль General Motors (GM: -2,1%) оказалась выше общерыночных ожиданий. При этом, как и предполагали аналитики, компания предупредила о дефиците полупроводников.

Разработчик сервисов для знакомств Match (MTCH: +7,7%) приобретает южнокорейскую компанию Hyperconnect за $1,7 млрд.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Новостной фон остается спокойным. Сильными факторами поддержки оптимизма остаются ультрамягкая монетарная и стимулирующая фискальная политика. Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках вчерашнего выступления в Нью-Йорке вновь подтвердил приверженность курса на низкие ставки, а также отметил, что открытие экономики приведет к существенному увеличению потребительских трат. Впрочем, инфляционное давление, по словам Пауэлла, может оказаться неустойчивым, а именно от инфляции и безработицы будут зависеть дальнейшие параметры ДКП.

Эпидемиологическая ситуация в мире и Европе улучшается, заболеваемость во многих странах откатилась далеко от пиковых значений. Тем не менее в Германии власти решили продлить антиковидные меры до 7 марта. В свою очередь, премьер-министр Великобритании представит план открытия экономики в течение двух недель. В США власти тоже не торопятся со снятием ограничений, пока послабления вводятся точечно. Например, в Нью-Йорке планируется открытие ресторанов со Дня святого Валентина (для заведений общепита это один из самых загруженных дней в году). Впрочем, заполняемость будет ограничена 25% от максимальной. Новостной фон вокруг борьбы с коронавирусом остается позитивным.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Японии и Китае выходной, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,45%, австралийский ASX потерял 0,10%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,14%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $61. Золото держится выше $1840.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3890-3830 пунктов.

Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается продолжение тенденции к снижению этого показателя (до 757 тыс. после 779 тыс. неделей ранее) по мере улучшения условий на рынке труда и уменьшения потребности компаний в оптимизации затрат, в том числе на оплату труда.

Сегодня квартальные результаты представит The Walt Disney (DIS). Выручка, по прогнозам, снизится на 24% г/г, до $15,89 млрд. Консенсус закладывает скорректированный чистый убыток на уровне $0,33 на акцию. У сегмента парков развлечений и потребтоваров есть возможность преподнести сюрприз: ожидания инвесторов в их отношении достаточно консервативны. Также в фокусе внимания будет статистика по развитию стримингового направления во главе с сервисом Disney+. Полагаем, что результаты данного сегмента не разочаруют, учитывая высокий спрос на домашние развлечения в конце 2020 года.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 57 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря началу массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Индекс широкого рынка консолидируется в узком диапазоне после роста на 4% на прошлой неделе. Сопротивление в области верхней границы восходящего тренда все еще представляет собой значительное препятствие.