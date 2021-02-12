«Фридом Финанс»: Индекс Московской биржи в шаге от нового максимума

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Важным для отечественного рынка событием стало повышение цены на нефть Brent до $60 за баррель. Ралли было обусловлено сочетанием факторов.

Во-первых, это благоприятное влияние на рынок соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. По прогнозам организации стран-экспортеров на фоне восстановления мировой экономики после пандемии спрос достигнет 98 млн баррелей в день. Во-вторых, рост цен на нефть и газ обусловлен похолоданием в США и Европе, притом что запасы топлива в хранилищах намного ниже среднегодовых значений. Этот фактор может действовать на рынок две-три недели. Наконец, приближение котировки к психологически важной отметке или технически значимому уровню очень часто заканчивается пробоем и дальнейшим движением еще на 3-5% в том же направлении. В связи с этим можно ожидать цену на нефть в диапазоне $60-65.

Пара USD/RUB движется к нижней границе коридора 73-76 под влиянием роста нефтяных цен. С ноября цены поднялись уже на 50%, даже если не принимать в расчет, что в рублях нефть стоит намного выше ожидаемого (3500-4000 руб. за баррель). Это объясняется макроэкономическими причинами. Денежная масса увеличилась, торговый баланс резко сократился, а экономика упала. По нашему мнению, значительного потенциала укрепления у рубля нет. В первом квартале у него остается шанс перейти в диапазон 70-72 за доллар, если цена на нефть удержится выше $60 на протяжении полутора месяцев.

Центральным событием февраля станет заседание Банка России. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую ставку без изменений. Условий для ее снижения, на наш взгляд, недостаточно. Несмотря на большой запас рублевой ликвидности, дополнительное смягчение монетарных условий принесет больше вреда, чем пользы. Инфляция подскочила до 5,2% в годовом выражении, а инфляционные ожидания держатся выше 10%. Доходность 10-летних ОФЗ на 1,5 п.п. выше инфляции, что, учитывая риски, снижает интерес к ним. Снижение ставки только усилило бы отток нерезидентов из ОФЗ и ослабило рубль. Условия для смягчения, если и созреют, то не ранее чем во втором квартале, по мере приближения инфляции к таргетированному значению 4,5%.

Мы ожидаем, что торговая динамика на российском рынке будет отставать от трендов на основных мировых площадках. Положительную динамику поддерживает большой приток средств инвесторов. Лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора. Кандидаты в аутсайдеры – бумаги металлургического сектора. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3400- 3500 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73-75.

Рекомендуем удерживать позиции в бумагах ИТ-сектора. Лидерами роста могут стать акции Яндекса, Mail.Ru, HH.ru, Сбербанка, ВТБ, Системы. Положительную динамику способны также продемонстрировать Газпром, НОВАТЭК, Роснефть, ЛСР, Самолет. В числе аутсайдеров, вероятно, будут бумаги МТС и компаний черной металлургии.